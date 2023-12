Un ciudadano ruso se convirtió en tendencia este jueves en Mar del Plata, cuando lo filmaron corriendo completamente desnudo durante varias cuadras en pleno centro de la ciudad. fue por Peatonal San Martín hasta la mismísima Playa Bristol, en curiosa "maratón" que dejaba azorados a quienes caminaban por el lugar, que dudaban en creer si se trataba de un loco, tal vez alguien ebrio o una de las locuras que a veces suelen producirse para ganar seguidores o vistas en redes sociales.

Lo cierto es que el sujeto, de alrededor de 30 años, y luego identificado por Canal 8 de la ciudad balnearia como Vladimir Bondarenko, ya tiene tiene "fama" asegurada este verano en la costa. Tiene cierto vuelo en redes sociales, con más de 14 mil seguidores den Instagram, donde ha subido numerosos videos en diversas actividades, algunas de ellas deportivas, generalmente en idioma ruso.

El video del ruso corriendo desnudo en Mar del Plata

Se lo suele ver, averiguó también la gente de Canal 8, entre quienes practican skate en diferentes lugares de Mar del Plata. Lo cierto es que al margen de tales proezas, que Bondarenko encara generalmente vestido, lo que pasó este jueves tuvo tono nudista, cuando empezaron a multiplicarse en redes sus imágenes trotando desnudo en la Peatonal San Martín, donde quienes miraban negocios o iban a sus obligaciones se sorprendían con el ruso absolutamente desnudo: ni siquiera las zapatillas se había dejado para salir a correr.

Vladimir Bondarenko, el ciudadano ruso detenido cuando corría desnudo en pleno centro de Mar del Plata. (FOTO IG)

Desde San Martín, Bondarenko llegó a la Costanera, se salvo de milagro de ser arrollado y siguió por uno de los espigones de la Bristol, llevándose por delante unas cintas que había para que la gente no pase, ya que ese lugar no tenía salida y conducía solo al mar. Al chocar con esas cintas, el maratonista se enredó con un salvavidas que estaba puesto en ese lugar, con las cintas que impedían el paso, y luego con ese mismo salvavidas que así de una cuerda intentó mantener a distancia al primer efectivo de seguridad que llegó corriendo tras sus pasos.

Luego arribaron varios policías más, lo redujeron por la fuerza, y esposado se lo llevaron en el aire, mientras se investigan las razones que lo llevaron a actuar de esa forma.

"Lo que pasó es totalmente atípico. Estábamos con los compañeros en el puesto y vimos que había una persona que corría y no sabíamos si estaba desnudo o si tenía una zunga", contó Hernán, uno de los guardavidas que estaba en la Bristol. Y dio otro detalle curioso, al señalar que Bondarenko ya había protagonizado un episodio similar días atrás: "Fue algo parecido, pero no venía desnudo. Mis compañeros tuvieron que sacarlo del mar porque se había tirado de cabeza en la escollera. No sé muy bien qué le pasa", señaló.

NA/HB