Se acerca la temporada de verano y aquellos que acostumbran a ser previsores se adelantan en la búsqueda de alojamiento y el sondeo de precios. Mucho más aún en un año donde se sabe de antemano que los precios golpearan fuerte al bolsillo de los veraneantes que decidan quedarse a disfrutar de la Costa Atlántica.

Algo que no deja lugar a la duda es que La Feliz, no dará este año ninguna felicidad a los bolsillos desprevenidos. Será un verano caliente en todo sentido para Mardel, desde lo climático hasta los precios elevados que llevaran al borde de derretirse los ingresos de los asalariados. Los precios ya lo dejan notar.

Según surge de un relevamiento del medio local 0223, en dos balnearios de la zona norte de Mar del Plata, próximos a la tan reconocida Avenida Constitución: “El alquiler de las carpas para el próximo verano ronda entre los $770.000 y $885.000 sin IVA. Si se abonan en seis cuotas, los precios se incrementan y pueden trepar hasta $1.170.000 y $1.350.000, respectivamente. Por caso, en estas dos Unidades Turísticas Fiscales (UTF) el alquiler de sombrillas es apenas inferior y oscila entre los $630.000 y $725.000, superando el millón de pesos si se abona en seis partes".

Además, señala este medio, que en casi todos los balnearios las tarifas que dan son por el día, sin poder asegurar que no vayan a variar el precio, aumentando los valores. Los valores siempre “Son de hoy”.

Playa Grande

Los precios se dispararon sin límite. El alquiler una carpa durante enero en Playa Grande, ya casi es hablar de un consumo de lujo, o casi una excentricidad. De hecho, alquilar una carpa cuesta casi un 80% de lo que sale una carpa en toda la temporada en la zona sur. “En Playa Grande, acaso la playa más "top" de la costa marplatense, la carpa cuesta $1.200.000 por toda la temporada”.

El relevamiento agrega que ese gasto “Desglosado por mes, para enero vale $780.000, mientras que para el segundo mes del año, de menor afluencia turística, el precio baja a $620.000. La sombrilla en este balneario de Playa Grande cuesta $660.000 en enero, $530.000 en febrero y el precio final por la temporada completa asciende a $1.000.000”.

Preventa no tan “feliz”

Lo cierto es que ya se lanzó la preventa oficial de carpas y sombrillas en la mayoría de los balnearios de la Costa Atlántica: una carpa para toda temporada en una zona exclusiva de Mar Del Plata puede costar hasta $1.200.000, si el pago se realiza en efectivo. Ese precio tendrá un incremento del 66% en caso de financiarse el pago en 12 cuotas.

Por otra parte, el alquiler de una carpa en las playas del sur de la ciudad balnearia ya se vende anticipadamente a un valor de $1.050.000 con pago efectivo, mientras su valor sube a $1.330.000, si se paga en tres cuotas. A su vez, estos valores registran un 10% de recargo en caso de pagarse después de la fecha estipulada.

En concreto, los precios de las carpas en los balnearios con servicios incluidos por temporada no bajan casi del millón de pesos de contado. No hay lugar en el cual no dejen aclarado, que los precios pueden variar sin aviso.

Varese estará ardiendo

En la playa Varese, una carpa para 6 personas tiene un costo de $1.100.000 y el alquiler de la sombrilla está ya tiene costo de $940.000. En La Perla, los valores son similares, el alquiler de carpa de contado por temporada cuesta $980.000 y la mitad si es sólo para los meses de enero o febrero. El alquiler de una sombrilla alcanza los $820.000.

Punta Mogotes sube temperatura, pero más leve

Por su parte los valores más accesibles para los viajeros esta temporada estarán en Punta Mogotes. “Un balneario ofrece un plan de cinco cuotas de $140.000, lo que lleva el precio final a $700.000. En otro concesionario del mismo complejo hay tres planes de pago que oscilan entre los $514.000 y $594.000 dependiendo del servicio que se contrate, carpa sin cochera, con cochera cubierta o descubierta. No obstante, los clientes pueden acceder a una reducción de alrededor de $50.000 si pagan al contado”, reportó el medio local 0223.

Multas por retraso

Nada queda librado al azar esta temporada. De hecho, las multas por el retraso en el pago si es en cuotas ya están establecidas también de antemano.

Que incluye el servicio

Cabe destacar, que el servicio de carpa en la zona top de las playas del sur, por temporada desde diciembre 2023 a marzo de 2024, incluye el alquiler de una carpa y dos cocheras, acceso a piscina, vestuarios, restaurante y bar de playa. En caso de elegirse el mismo servicio, pero en otras zonas, los precios podrían ser un poco más accesibles.

AO JL