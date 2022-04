"Estoy con un toallón": la excusa de una funcionaria judicial para no encender su cámara en un juicio virtual

Un momento de desconcierto se vivió en un juicio virtual en la que una funcionaria judicial que debía conectarse a la sala le aseguró al juez que no podía encender su cámara debido a que recién salía de la ducha. "Estoy con un toallón", respondió la camarista en un insólito momento que se viralizó en las redes sociales.

El hecho ocurrió durante una sesión por Zoom presidida por el juez Julio Panelo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el magistrado le dio la palabra al abogado Eduardo Chittaro para que hiciera su alegato, una tercera persona lo interrumpió y luego aseguró que no podía encender su cámara (algo común en los procesos judiciales virtuales) por una insólita excusa.

La respuesta de la funcionaria: "Estoy con el toallón porque me acabo de bañar"

"Doctora, no la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla", pidió el juez Panelo a la funcionaria que había hecho una intervención en el juicio. En medio de pedidos de disculpas, la mujer explicó que recién salía de la ducha y que prefería no prender la cámara porque todavía no se había terminado de bañar.

"Estoy con el toallón porque me acabo de bañar doctor. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara?", dijo la funcionaria judicial a modo de justificación, y agregó: "Me la voy a sacar cuando me termine de bañar". El desconcierto se reflejó en la cara del juez Panelo, quien le respondió "adelante" para continuar con la sesión.

Sin embargo, el momento incómodo continuó luego de que desde la conexión de la mujer se escuchara un ruido de fondo, y, con un tono avergonzado, pidió disculpas y continuó con su exposición. A pesar de que la identidad de la funcionaria no trascendió, el usuario que difundió el video (@tobillosdepapel) asegura que se trata de una camarista. "Que vuelvan todos a los Juzgados ya", escribió junto al video.

El papelón de la audiencia se viralizó rápidamente a través de redes sociales que se inundaron de memes y comentarios de usuarios con fuertes críticas a los "privilegios" de los funcionarios judiciales.