Expulsado de Ecuador, el embajador Fucks defendió al Presidente: "No reconoció ninguna complicidad"

Luego de ser expulsado de Ecuador, que lo declaró 'persona no grata' por la escandalosa fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte desde la embajada argentina en Quito y su "aparición" en Caracas, el embajador argentino en Ecuador Gabriel Fuks habló este viernes en una escala del vuelo que lo traía de regreso al país, y negó de manera enfática que el presidente Alberto Fernández en su diálogo con el canciller ecuatoriano Juan Holguin "haya admitido ningún tipo de complicidad argentina" en la salida de Ecuador de Duarte, condenada a 8 años de prisión por corrupción durante la gestión del también condenado y exiliado Rafael Correa.

"El Presidente no reconoció ninguna complicidad" de la Argentina en el tema de María de los Ángeles Duarte, dijo Fucks, señalando que "se trata de otra de las mentiras del canciller Holguín".

"No hubo ninguna complicidad, el Presidente no reconoció ninguna complicidad, mintió el canciller Holguin al decir eso, estaba tratando de sacar el músculo político que no tiene, y demuestra una total incapacidad al romper un esquema regional entre dos países que tienen una relación histórica enorme", dijo Fucks este viernes.



Durante la primera escala del vuelo que lo traerá de regreso a Buenos Aires, el embajador se tomó unos minutos para realizar una entrevista telefónica con Noticias Argentinas al arribar a la ciudad de Bogotá, en Colombia.

En sus primeras declaraciones, el diplomático argumentó: "El Presidente primero habló conmigo, me llamó porque quería hablar con (su par de Ecuador Guillermo) Lasso y con mí teléfono habló con el canciller. Lo que le estaba pidiendo era hablar con Lasso para desescalar el conflicto y el canciller ya tenía en su mano el decreto o la nota en la cual me solicitaban que me retirara".

En esa línea, Fuks continuó: "No iba a volver a atrás con la decisión y le negó al Presidente las opciones que le dio en la conversación para desescalar el conflicto. Holguín lo atendió delante mío porque la llamada fue con mi celular. Todo lo que quiere inventar no sucedió, yo estaba a 5 centímetros de él. Está diciendo cosas que no puede comprobar".