Falleció a los 96 años Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de Martínez de Hoz

Este miércoles 3 de enero falleció a sus 96 años Juan Alemann, el economista, periodista y exsecretario de Hacienda del gabinete de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar. Él y su hermano Roberto, que falleció en 2020, condujeron el Argentinisches Tageblatt, único periódico escrito en alemán publicado en el país con una postura crítica al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Además de ser parte del gobierno militar de 1976, en la dictadura de Juan Carlos Onganía, se desempeñó como miembro de la Comisión Técnica de Seguridad Social, fue asesor del Ministerio de Seguridad Social, y en 1968 fue presidente del Banco Hipotecario Nacional. También fue uno de los fundadores del Indec.

El exfuncionario se encontraba internado desde el 25 de diciembre en el hospital Alemán, luego de haber sufrido una descompensación. Se graduó en economía en Suiza, cuando la carrera no existía en Argentina y fue padre de tres hijos: Fabián, Flavia y Tonio.

Fue uno de los referentes del liberalismo junto a Álvaro Alsogaray y sufrió dos atentados de bombas: uno en 1978 y otro en 1979. Durante 1978 Alemann cuestionó el régimen militar y la corrupción durante la organización del Mundial de Fútbol, sobre todo por los gastos llevados adelante por el Ente Autárquico Mundial (EAM) para la organización del campeonato.

"Massera ordenó que me maten porque me había metido con los gastos del Mundial”, sostuvo Alemann en 2005 en una entrevista publicada en Revista Veintitrés y subrayó que haber gastado "US$ 700 millones" era "un disparate en un país que tenía una economía tan delicada”.

Su padre, Ernesto Alemann, había sido un periodista crítico del fascismo, y sus abuelos eran inmigrantes suizos. Es hermano por parte de padre de la actriz Katja Alemann.

La “Ley Alemann”

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín postuló la “Ley Alemann” que sostenía que en 1985 se produciría un golpe de Estado, según su evaluación de que cada nuevo golpe de Estado se producía un año menos que el anterior.

Alemann fue procesado por delitos de lesa humanidad en la megacausa de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), ya que dos sobrevivientes de ese centro clandestino detención testificaron que el economista presenció y dirigió torturas. Alemann negó las acusaciones y Fue absuelto el 29 de noviembre de 2017.

Es autor de los libros Una política de ingresos para la Argentina y La bolsa: técnica de la operación bursátil y análisis del mercado de acciones de Buenos Aires.

RB / Gi