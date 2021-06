Guillermo Moreno: "La macroeconomía está desquiciada y pega en los bolsillos del pueblo"

El economista y líder del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, aseguró este domingo que la macroeconomía nacional "está desquiciada". También señalo que hay "una tensión" sobre las reservas del Banco Central ya que el sector financiero presiona por medio de la brecha cambiaria.

"La macroeconomía está desquiciada y pega en los bolsillos de nuestro pueblo. Cuando se desestructura el marco, es muy difícil que lo que contiene ese marco pueda estar ordenado", indicó Moreno en diálogo con Radio Rivadavia.

En cuanto a las reservas del Banco Central de la Republica Argentina (BCRP) el economista explicó que "hay una tensión sobre las reservas” ya que "los distintos operadores de los sectores económicos públicamente empiezan a tensionar para quedarse con los dólares".

En ese sentido, el ex secretario de Comercio de los gobiernos kirchneristas explicó que las reservas “las pide el sistema financiero y hacen lo que hicieron siempre, tratar de quedarse con los dólares antes de que la cosa se desordene”. Y remarcó “que siempre fue igual: el sistema financiero empieza a presionar hasta que el Banco Central queda con la lengua afuera", de acuerdo con la agencia NA.

Moreno rememoró que "un economista importante del sector financiero, en un reportaje en un suplemento económico de un diario importante dijo que el Gobierno tenía que vender los dólares para evitar que se estire la brecha cambiaria". A lo que cuestionó dando su posición. "Si los dólares van al sector financiero es porque no van a los importadores y aparece un problema de reactivación porque la industria tiene muchos insumos importados".

Y sentenció: "Esto pasa por el desorden conceptual que tuvo Alberto Fernández en el 2019 y no se preparó adecuadamente para gobernar".

Al referirse a la microeconomía dijo que "el pueblo argentino no está comiendo carne" debido a que "el promedio da 40 kilos por persona es porque los de arriba comen y los de abajo no". Y al referirse al Día del Padre señalo que "no está bien que no se pueda convocar a un asado"

A modo de ejemplo internacional manifestó que "los chinos no comen la carne de exportación, comen lo mismo que come el pueblo”. Y de regreso a la economía nacional continuó: “Esto solo se resuelve aumentando la producción. Ahora dicen que lo van a empezar a hacer, dos años tarde. Esto tendría que haber empezado en diciembre del 2019".