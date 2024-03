Hay alerta amarilla por tormentas en 10 provincias: en Buenos Aires podría caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas para diez provincias, incluyendo advertencias por posible caída de granizo en la zona oeste de Buenos Aires.

En concreto, las provincias que se verán afectadas son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán

Según información del organismo, habrá lluvias de variada intensidad en la zona del oeste bonaerense, donde se esperan ráfagas intensas, una importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Además, se estima que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 30 y 60 milímetros.

En concreto las localidades afectadas serán Coronel Dorrego, Coronel Suarez, Coronel Pringles, General Lamadrid y Laprida (sudoeste bonaerense).

Además, otras regiones en la provincia de Buenos Aires son: Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puán.

Esta tormenta no llegará al Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los modelos meteorológicos previstos por el SMN. Para el AMBA se espera una jornada nublada, con máximas de hasta 26°.

Fin de semana largo

Por otra parte, durante el fin de semana largo de seis días el clima estará ideal para hacer actividades al aire libre, la mayor parte de los días tendrán un clima cálido y con pocas probabilidades de lluvias.

El mejor día del fin de semana será el Viernes Santo, con un cielo totalmente despejado durante toda la jornada, y temperaturas elevadas con máximas de 29°C.

Recomendaciones a tener en cuenta durante una alerta amarilla por tormentas

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá realizar actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Mantenerse alerta ante la posible caída de granizo.

- Informate por las autoridades oficiales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

