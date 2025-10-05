Inter Miami goléo y hubo homenaje a Busquets por su despedida del fútbol

En una noche de festejos, por el homenaje a Sergio Busquets que anunció su retiro del fútbol, Inter Miami goleó este sábado 4-1 a New England Revolution por la vigésima sexta fecha de la liga estadounidense (MLS). Con ese triunfo el equipo de Miami alcanzó la tercera posición en la Conferencia Este, y la estrella de la noche como casi siempre fue Lionel Messi, esta vez sin goles pero con tres asistencias.

El cuadro dirigido por Javier Mascherano se repuso con la victoria de la caída a mitad de semana a manos del Chicago Fire. Los Revs generaron la primera ocasión del partido por medio de Brandon Bye, quien puso una pelota en el travesaño luego de un centro medido de Carles Gil desde el sector izquierdo.

Poco pudo hacer el argentino Rocco Ríos Novo, quien fue titular en un movimiento sorpresivo en lugar del experimentado Óscar Ustari. El primer aviso de Miami llegó después de una brillante combinación en el borde del área entre Messi y Luis Suárez, el remate del capitán argentino terminó en las manos de Matt Turner.

Al minuto 32, Messi tomó la pelota en el sector central y giró para encontrar libre de marca a Tadeo Allende, quien con remate cruzado decretó el 1-0.

La primera parte se desarrolló bajo una lluvia constante que tensó el rigor de muchos de los choques. En el complemento, New England logró acortar distancias con un estupendo remate desde fuera del área de Dor Turgeman.

La respuesta estuvo a cargo nuevamente de Allende y Alba, quienes completaron dobletes al minuto 60 y 63. Messi sirvió un pase dentro del área a Alba y un balón al espacio para Allende, quedó a dos asistencias de igualar su récord de cinco establecido el 4 de mayo del 2024.

Inter Miami suma 59 puntos y se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Este y un partido menos que Cincinnati, que es segundo. Pese a que Inter Miami tuvo una buena noche en el terreno superando en todos los aspectos del juego a New England, su derrota de mitad de semana le ha pasado factura en la lucha por el liderato general en la MLS.

Philadelphia Union derrotó por la mínima diferencia a New York City FC con gol de Mikael Uhre y aseguró el primer lugar de la Conferencia Este.

Miami no pudo revalidar el título logrado bajo el mando de Gerardo Martino en una temporada 2024 en la que alcanzaron 74 puntos.

El homenaje a Sergio Busquets, que anunció su retiro del fútbol. (FOTO AFP)

El homenaje a Busquets

Al finalizar el encuentro ante New England Revolution, Inter Miami homenajeó al mediocampista español Sergio Busquets, quien anuncio a finales del pasado mes su retiro del fútbol cuando finalice esta temporada.

Sus compañeros le hicieron un pasillo por el que desfiló junto a su esposa e hijos hasta encontrarse con el socio mayoritario del Inter Miami, Jorge Más. "Era una decisión que venía tomada de tiempo atrás", dijo Busquets. "Estoy muy contento por toda la trayectoria y por poder vivir esto aquí, ojalá se acabe de la mejor manera".

En las pantallas del estadio proyectaron un vídeo en el que sus grandes compañeros enviaron mensajes de admiración, entre ellos Carles Puyol, Xavi, Andrés Iniesta, Javier Mascherano y Lionel Messi, entre otros.

Sobre su futuro, Busquets apunta a pasar un tiempo en familia y luego convertirse en entrenador. "Quiero estar un tiempo tranquilo y estar más con la familia, luego en un año y medio, quizás pueda empezar a hacer el curso de entrenador, vamos a vivir la vida y disfrutarla".

AFP/HB