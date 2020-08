Jorge Lanata: "Grabois tenía que ponerse el barbijo y se puso la gorra"

El periodista Jorge Lanata volvió a criticar con dureza este fin de semana al Gobierno nacional en el marco de la crisis económica y social por la pandemia del coronavirus, y apuntó sus dardos contra el referente social Juan Grabois por sus dichos contra la marcha del 17A.

"Ciento cincuenta y siete días de cuarentena. ¿Viste cuando las novelas llegan al capítulo 157, y ya te diste cuenta hace 30 capítulos atrás que la están estirando porque no tienen nada mejor que poner? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. En la cuna del coronavirus, en Wuhan, donde arrancó todo, ya están de joda. Fiesta electrónica en el agua, sin distancia social ni barbijo. Que no lo vea Gollán", expresó durante su editorial en una nueva emisión de Periodismo Para Todos, programa que se emite por El Trece.

El conductor también apuntó sus dardos contra la reforma judicial y el 17A. "El lunes mucha gente salió a calle en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires hubo una concentración en el Obelisco y el denominador común fue el rechazo a los cambios que impulsa el oficialismo en la Justicia. Lejos de tomar nota, el Gobierno dobló la apuesta. Apuró el tratamiento del proyecto de reforma judicial en el Senado y emitió un dictamen que recién mostró, en un hecho inédito, 24 horas después de firmado", afirmó.

"En el medio, le incorporaron la 'cláusula Parrilli' que habilita a los jueces a denunciar las presiones mediáticas y, en el toma y daca, crearon nuevas cámaras de apelaciones en algunas provincias, a pedido de los gobernadores. Fue algo así como: me das un voto, te doy un tribunal y así", agregó.

Lanata se refirió también al jefe de Gabinete: "(Santiago) Cafiero le pidió perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido frenar la manifestación. Si tiene que pedir perdón por todas las cagad... que hacen, no le va a quedar tiempo para sus ocupaciones específicas, que vendrían a ser: cómo escribir, subir fotos, retuitear memes y pedir perdón por Twitter", aseveró el showman.

Tras esto, criticó los recientes dichos del dirigente social Juan Grabois en relación a la marcha. "Dijo que hay que aplicar la autoridad sobre las personas que se manifestaron. Pidió tomar la patente de los autos y sancionar a los manifestantes. Si no te toma las tierras te toma la patente. Justo él que se cansó de cortar calles y tomar shoppings. Por ahí el Papa lo perdonó y ya está libre de pecado. Grabois se confundió, se tenía que poner el barbijo y se terminó poniendo la gorra", cerró.

Días atrás, Grabois consideró que la Justicia tendría que multar a las personas que asistieron al 17A por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó en el país y cuestionó a la oposición por impulsar la protesta. "A mí me parece que hay una doble vara como siempre en algunos temas. Muchos de los defensores de la ley y el orden están incumpliendo una disposición obligatoria del Estado argentino. No es opcional, no es un problema de conciencia individual: hay una violación a la ley y el orden que defienden", sentenció el referente de la CTEP.

Entrevistado en el programa Conflicto de Intereses que conduce Juan Amorín por C5N, el dirigente social afirmó que esa misma doble vara se encuentra en el poder punitivo y comparó la protesta de ayer lunes 17 de agosto con la que llevaron a cabo otros sectores.

