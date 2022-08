José Larralde negó buscar un plan: "Tengo vergüenza, tengo dos brazos y tengo dignidad"

Días después de que se viralizara un video del reconocido artista criollo José Larralde en el que afirmaba que “rasca el fondo de la olla”, el cantautor salió a aclarar su situación actual y desmintió que intente conseguir algún plan social.

“Y si pareciera que estoy buscando un subsidio también. Yo no necesito un subsidio, porque tengo dos brazos, tengo vergüenza y tengo dignidad”, aseguró y recalcó: “Es lo último que pienso perder en la vida”.

De esta manera, sostuvo: “Mi hambre es mío, si yo tuviera hambre, si tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer”. “Yo les agradezco la buena voluntad de los amigos y los que me quieren ayudar”, expresó.

El video fue sacado de contexto

“Está duro y mis hijos también están así, para colmo trabajan por cuenta propia”, contaba en un primer momento el artista de 84 años. “Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo”, se lo puede escuchar decir en el primer video que se viralizó.

“Rascando el fondo de la olla”: la difícil situación económica de José Larralde

Con respecto a estas declaraciones, Larralde manifestó estar “avergonzado” con todo lo que está pasando en torno a los medios. Así, narró que un muchacho que trabaja en una empresa que administra a los intérpretes le solicitó que realice un video para uno de sus amigos.

“No tiene nada que ver. Yo dije: ´Estoy rascando el fondo de la olla´, pero es una forma de decir, de hablar. No es cierto”, aclaró y ratificó: “Todo esto es un verso, hecho por un pavote, perdónenme que le diga así”.

En ese sentido, recalcó que “no necesita nada”, puesto que cuenta con el apoyo de su familia y de sus amigos. “Me da vergüenza tener que explicar esto”, insistió.

Larralde explicó que no trabaja en este momento por “todo esto de la peste”, refiriéndose al coronavirus, y porque tuvo un accidente con una escalera, pero señaló: “Eso no quiere decir que nunca más voy a trabajar, eso si la guadaña no me agarra antes”.

“Quédense tranquilos, todos los amigos, quédense tranquilos. Muchas gracias. Y disculpen”, concluyó el cantautor.

RdC / ED