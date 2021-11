La madre del joven asesinado en José C. Paz pide justicia: "¿Sabe lo difícil que es criar chicos acá?"

Luego del asesinato de Joel Sánchez el pasado miércoles, familiares y vecinos de José C. Paz se movilizaron para reclamar la detención del homicida del panadero de 17 años. La madre y el hermano de la víctima exigieron ante la comisaría una respuesta a la situación que viven en estas horas: "¿Sabe lo difícil que es criar chicos acá?".

El hecho ocurrió cuando Joel trabajaba en el local de la panadería, allí fue abordado por un hombre identificado como Claudio González, con quien mantuvo una discusión que terminó en los apuñalamientos al menor de edad, según cuentan los testigos del episodio. Los hechos de inseguridad en Provincia de Buenos Aires, incontables.

El crimen del adolescente apuñalado en una panadería José C. Paz conmocionó a los vecinos, quienes decidieron hacer una protesta para acompañar a los familiares más cercanos de Joel.

Jésica, la madre del chico de 17 años, enfrentó a las autoridades que se encargan del operativo de búsqueda del asesino de su hijo: "Yo me fui con él y él me escuchaba, porque estaba agonizando ya. Él no llegó a decirme nada, sólo se tocaba la panza y después ya no tuvo más fuerzas. Le levanté (la ropa) y le vi una puñalada en cada lado, le dio en los dos pulmones. En el hospital me dijeron que tenía cuatro puñaladas", dijo en diálogo con la prensa.

El padre de Joel no pudo reencontrarse con su hijo, a quien no veía desde años atrás. El hombre sostuvo que tienen que cambiar las leyes y manifestó: "No puede ser que entren por una puerta y salgan por la otra. Nadie va a devolverme a mi hijo".

José C. Paz: el acusado de matar al panadero de 17 años habría estado involucrado en otros 2 homicidios



Joel Sánchez soñaba con integrar la Gendarmería Nacional y junto a su hermano mayor, Ariel, juntaban dinero para poder comprarse una moto. El chico hacía el turno de la tarde en la panadería, de 17 a 21 horas, ya que a la mañana cursaba el último año del nivel secundario.

La madre confesó que la última persona con la que pudo hablar fue con su hermano mayor, minutos después ya no era capaz de decir nada: "Los vecinos vinieron y me dijeron 'apuñalaron a tu hijo'. Lo socorrió el hermano mayor, Ariel. Por lo menos él se pudo llevar las últimas palabras del hermano".

Ese trágico miércoles Joel trabajaba como todos los días en la panadería ubicada en la esquina de Coronado y Cumaná, desconociendo lo que pasaría minutos después. Así, luego de la aparente discusión con Claudio González, Joel fue apuñalado en el tórax. Al intentar escapar, el asesino perdió el celular y un cuchillo tipo carnicero, posible arma del crimen. Este hombre tenía antecedentes por homicidio, según señala el prontuario: dos pedidos de captura por homicidio en los años 1998 y 2014, además de que figura un ingreso en la cárcel por asesinato.

La fiscal Mirna Sánchez (Unidad Funcional de Instrucción 19 de Malvinas Argentinas) continúa con la investigación del caso Joel Sánchez y aguarda el resultado de la autopsia, buscando establecer el motivo de la disputa entre el hombre y el adolescente, y analizando las cámaras de seguridad para poder interceptar el recorrido a González.