La esposa de Gerardo Morales quiere que se investigue quiénes instalaron el rumor sobre la paternidad de su hija

El rumor comenzó a circular el 31 de diciembre en redes sociales con un audio anómino. La voz de una mujer aseguraba que el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales no había autorizado a Los Tekis a organizar su histórico festival de febrero en el predio de Ciudad Cultural. La razón, según el relato, era que el dirigente radical "se había enterado" que su esposa, Tulia Snopek, era amante del líder de la banda, Mauro Coletti, y que el músico era el verdadero padre de su hija.

El tema no paró de crecer al punto que la diputada nacional Lilia Lemoine dio como cierta la versión en una entrevista radial. Pero el matrimonio, convencido de que se trata de una operación en su contra, decidió llevar el asunto a la Justicia. El objetivo es que se investigue a quienes originaron ese rumor, y también a quienes impulsaron las publicaciones del mismo.

Al respecto, Snopek hizo una presentación en el Ministerio Público de Acusación de Jujuy. La esposa del exmandatario jujeño requirió "la investigación, averiguación e identificación de los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera de estas inescrupulosas y, repito, falsas noticias, para ser -en su caso- sancionados penalmente", según consta en el escrito.

Asimismo, la esposa de Morales pidió a los funcionarios judiciales que se oficie para que se eliminen todos los mensajes sobre ese rumor tanto de las redes sociales como de los portales de noticias que se hicieron eco de la historia. Según Snopek, los mensajes se inscriben en los delitos de calumnias e injurias y, además, significan un atropello a los derechos que protegen a su hija menor de edad.

Por estos días, además, el propio Morales hará una presentación sobre el asunto. El exgobernador hará hincapié en otra figura legal: la supresión de identidad, consagrado en el artículo 138 del Código Penal, que establece dos años de prisión a quien "alterare o suprimiere la identidad de una persona menor de diez años". "Es grave. La nena puede llegar a sufrir mucho bullying cuando empiece el jardín y le digan que su papá no es su papá", contaron allegados al dirigente.

Rumor en redes: cómo empezó a circular la historia de Morales, Snopek y Coletti

El primer contenido que comenzó a circular en redes fue un audio anónimo de una mujer. Sin contexto ni demasiados detalles, parece que es alguien contándole un "chisme" a otra persona. "Es una situación de venganza entre este Morales y Mauro. ¿Te acordás que la otra vez Mauro chocó borracho y drogado cerca de la universidad? Bueno, él no estaba solo. Estaba con la Tulia. Así que la Tulia... más loca que no sé qué. Entonces, ante esto, obviamente Gerardo se enteró y le hizo la cruz a Los Tekis. Por nada del mundo les va a dar la ciudad cultural. Por ese motivo, chau. Y, por otro lado, ante esta evidencia de que la Tulia es más loca que no sé qué, pidió el ADN de la nena y el ADN le dio negativo. O sea, él no es el padre. Así que se armó. Dicen que está loco Morales, que no quiere saber nada obviamente con el tema de Los Tekis", se escucha.

El audio comenzó a viralizarse y, poco después, aparecieron todo tipo de memes y mensajes al respecto. La mayoría en tono de burla y con imágenes de la menor de edad. El accidente de Coletti existió y fue contado en los portales de noticias en octubre. Sin embargo, en el entorno del dirigente radical insistieron en que Snopek ese día no estaba presente y que todo lo demás que se construyó alrededor de esa historia es falso.

En la presentación judicial que hizo la mujer, además, agregó capturas de los distintos mensajes que se viralizaron, sobre todo en Facebook y X. Sin embargo, el tema saltó el cerco virtual. El jueves 4, durante una entrevista en Radio con vos, Lemoine se refirió al tema como si la versión estuviera confirmada.

La diputada nacional libertaria estaba hablando sobre su polémico proyecto de renuncia a la paternidad, y aseguró: "Entiendo que haya gente que se sintió dolida pero en parte fue porque no comprendió bien de qué se trataba. Yo no hablo de renuncia a la paternidad para que los hombres no paguen la mantención de sus hijos. Obviamente que si un hombre aceptó un hijo tiene que hacerse cargo. Por ejemplo, como Morales, que se enteró que su mujer le es infiel con uno de Los Tekis creo y le está pidiendo un ADN a la hija. ¿Para qué?, ¿la va a renunciar ahora porque la mujer lo engañó? Es una barbaridad lo que está haciendo el tipo y ese era el vice de la fórmula de la competencia. No se dice nada y a mí se me hizo un escándalo tremendo por una idea que quizas algún día proponga", aseguró la representante de La Libertad Avanza.