La tapa del Diario PERFIL del domingo 10 de agosto de 2025.

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.059 del Diario PERFIL, de este domingo 10 de agosto de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos, y lo mejor de la cocina y gastronomía en Sólo por Gusto:
Los bloques opositores creen que Milei “sobreactuó fortaleza” y van a resistir. Luego de las 12 derrotas en el recinto y la cadena nacional, senadores de la oposición afirman: “Vamos por el camino correcto”. Y señalan la debilidad de implementación de los anuncios del viernes. El Presidente amenazó con impulsar castigos penales para quienes promuevan presupuestos que afecten el equilibrio fiscal y que buscará establecer el déficit cero por ley.
Grabois desafía al “todos unidos triunfaremos”. El dirigente disputa poder con La Cámpora y se anima a decir que le corresponden más lugares que a la agrupación K. Incertidumbre sobre candidaturas.
En la nueva etapa del PRO, Mauricio macri entra en un ‘modo equilibrista’.
El jefe. Karina Milei pone la lupa en el Senado. Quiere cercar a Villarruel luego de las elecciones de octubre.
Hay plata. Justicia y Seguridad son ministerios que aumentaron su personal en lo que va de 2025, según el CEPA.
Ucrania. Volodímir Zelenski avisa que no cederá territorio y condiciona la próxima cumbre entre Trump y Putin.
Las preguntas claves que Mehdi Hasan le hizo a Diana Mondino en Al Jazeera.
‘Periodismo puro’. El politólogo Larry Diamond con Fontevecchia: “Es bueno que Musk no esté en el gobierno”.
Vialidad. La Corte pasará a tener la tutela de los $ 685 mil millones que deberán transferir los condenados de la causa.
Preocupa el déficit de vitamina D entre personas de la tercera edad.
‘Finca Karina’: delitos y cobro de peajes en un paso fronterizo.
Francella se ríe de la argentinidad al palo. Homo argentum, comedia y retrato.
Deportes
Boca empató de local con Racing y sigue sin ganar. Fue 1-1, con goles de Santiago Solari y Milton Giménez.
Goles anulados y una grave lesión en River/Independiente. Igualaron 0-0, con Armani como figura.
Escriben en esta edición:
Calvo, Fara, Burgueño, Duran Barba, Haime, Sinay, Guzmán, Ferreres, Gosman, Nelson Castro, G. González y J. Fontevecchia.
HB