La tapa del Diario PERFIL del domingo 17 de agosto de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.061 del Diario PERFIL, de este domingo 17 de agosto de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos, y Diseño y Decoración:

El oficialismo se come al PRO y el peronismo se une “aunque duela”. El violeta prima en LLA de Provincia y CABA con nombres con clara impronta ideológica: Bullrich, Fargosi y Espert. Antonella Giampieri es la sorpresa, sexta en Capital, por el lado del macrismo. Fuerza Patria, sin Máximo ni Massa, presenta en Ciudad a Itaí Hagman, hombre de Grabois, que irá tercero en PBA.

El Gabinete Avanza: Luis Petri será candidato a diputado por Mendoza.

Los padres de todas las batallas. Libertarios y oposición buscan vencer la apatía y la fragmentación con dos propuestas identitarias. Ortodoxia mileísta y un peronista histórico como prenda de unidad.

De Loredo se quedó afuera en Córdoba. Aun así la fragmentación es la clave.

Tráfico de bienes culturales: hallan un tesoro invaluable en la Recoleta.

Premios Fortuna. Fue la vigésima edición, con alta convocatoria, del mundo corporativo en la Bolsa de Comercio.

‘Periodismo puro’. Fontevecchia entrevista a Gary Ruvkun, biólogo molecular premio Nobel de Medicina 2024.

Lady Market. Ornella Panizza, referente financiera libertaria, protagonista de la pelea de Javier Milei con los bancos.



Índice actualizado. El salario del sector registrado cayó un 14% desde noviembre de 2023 si se mide con la nueva metodología.

Bolivia, entre dos opciones anti-Evo Morales. Doria Medina y Tuto Quiroga, candidatos.

Día de las infancias: un 40% de niños y adolescentes no tienen red o cloacas.

Los All Blacks demostraron su poderío. Vencieron a Los Pumas 41 a 24.



Platense golpeó a la ilusión de San Lorenzo. Le ganó 2-1 en Vicente López.

Domingo de fútbol con desafíos distintos. River recibe a Godoy Cruz; Boca lleva su crisis a Mendoza, frente a Independiente Rivadavia.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Calvo, Costa, García, Castro, Fara, Duran Barba, Haime, Sinay, Croxatto, O. Argüello, G. González y J. Fontevecchia.

