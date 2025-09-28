La tapa del Diario PERFIL del domingo 28 de septiembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.073 del Diario PERFIL, de este domingo 28 de septiembre de 2025, un número al que acompañan 6 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos, Diseño y Decoración y Sólo por Gusto:

“Más votos que vetos”: Milei quiere volver a ser visto como un outsider. Luego de los reveses parlamentarios y electorales, el Presidente aspira a recuperar su imagen anticasta de cara al final de la campaña. El apoyo de los Estados Unidos se pondrá en juego como un elemento a favor de la gestión gubernamental. En secreto, prevén nuevos acuerdos con gobernadores posoctubre.

Exclusivo: pruebas del financiamiento narco a José Luis Espert La causa en EE.UU. demuestra que el diputado recibió dinero de Fred Machado el 10 de febrero de 2020.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Libertad Avanza y el PRO siguen pasándose facturas en "afters libertarios".

Karina. La secretaria general toma el control de la juventud de su fuerza política.

“Ninguna vida será descartable”: miles de personas exigieron justicia por Brenda, Lara y Morena.

El Gobierno prevé 202 mil pensiones menos por discapacidad para 2026.

Jorge Macri. El jefe de Gobierno inicia una nueva etapa: inyecta US$ 1.600 en obras y mejora su relación con el Gobierno.

En definición. La venta de Telefé, un gigante de la televisión de nuestro país, se resolverá a lo largo del mes de octubre.

“Periodismo puro”. Jorge Fontevecchia entrevista a Jussi Parikka, filósofo finés de los medios. El poder de las tecnológicas en foco.

Sueño. Mejorar la calidad del descanso también produce beneficios cardíacos, según un estudio del Ministerio de Salud de la Nación.

Estados Unidos le revoca la visa a Gustavo Petro por su apoyo a Palestina.

Camila Plaate, Concha de Plata en San Sebastián.

Deportes

Clásico. En Avellaneda se juega mucho más que por el orgullo.

Los Pumas se quedaron sin nafta al final

del partido. Perdieron 67 a 30 ante Sudáfrica.

San Lorenzo volvió a ganar y se acerca a los punteros. Venció 2-0 a Godoy Cruz.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Duran Barba, Castro, Fara, Costa, Calvo, Rodríguez Alzueta, Roig, G. González y J. Fontevecchia.

HB