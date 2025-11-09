La tapa del Diario PERFIL del domingo 9 de noviembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.085 del Diario PERFIL, de este domingo 9 de noviembre de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos y Diseño & Decoración:

Caputo acelerará el ritmo de devaluación y comprará reservas aún entre bandas. Ante inversores, el ministro reconoció que modificará el marco cambiario. Deslizó que podría aumentar el ritmo del crawling peg en un 50%, de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Además, habría una recompra de bonos de la deuda. Luego del triunfo electoral aparece una nueva estrategia.

Virrey Milei. La escala en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz no fue un mero un acto protocolar. Demuestra que el presidente argentino es clave en el tablero de Trump y la CPAC en Latinoamérica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cristina. La expresidenta está en una encrucijada entre un juicio más, la interna y la batalla económica.

El salario mínimo vigente solo cubre los gastos de tres días de una familia.

Máximo K: “No tengo problemas con Axel; es más: lo voté”.

Conducción. La CGT se prepara para una ofensiva sobre los sindicatos por parte del Gobierno ante la reforma laboral.

‘Periodismo Puro’. Fontevecchia dialoga con uno de los 25 economistas más influyentes del mundo: Larry Kotlikoff.

Narcoavioneta. Detalles sobre los 36 kilos de cocaína descubiertos. A los narcos los delató una lona y una compra insólita.

La mujer de Zohran Mamdani. Rama Duwaji (28) nació en Houston, de padres sirios. Es una prestigiosa licenciada en artes visuales.

Una multitud en la noche de museos. Participaron más de un millón de personas.

Marcelo Tinelli, pum para abajo. Derrota judicial y entrega de su mansión.

EE.UU. presiona a las potencias árabes para avanzar con la paz.

Deportes

Boca y River: se juega mucho más que un partido.

Racing le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y no pierde la esperanza.

Colapinto tuvo una clasificación discreta en San Pablo.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Castro, Fara, Calvo, Fidanza, Duran Barba, Bielsa, Lloret, Fraga, G. González y J. Fontevecchia.

HB