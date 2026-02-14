La tapa del Diario PERFIL del sábado 14 de febrero de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.112 del Diario PERFIL, de este sábado 14 de febrero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Empoderado, el Gobierno acelera para que la reforma laboral salga antes de marzo. Luego del triunfo en Senadores, con el rol estelar de Patricia Bullrich, el oficialismo tiene en el 27 de febrero su último día para llegar a la aprobación del proyecto. Aún negocia con el PRO, que propone cambios, mientras Unión por la Patria pierde legisladores y profundiza su crisis.

Un año de $Libra: crece la causa de los enamorados de las cripto. En San Valentín 2025, un posteo de Milei impulsó un engranaje con muchos damnificados. Hoy es un cumpleaños que el oficialismo no festeja.

FMI. La misión avala el rumbo y está a punto de desembolsar US$ 1.005 millones.

En lo que va del año, el Banco Central compró US$ 2.090 millones para reservas.

EE.UU. moviliza su flota y aumenta la amenaza sobre Irán.

Cuba. Por la crisis, cierran los hoteles y se derrumba el turismo. La isla se queda sin el petróleo que llegaba desde Venezuela.

Epstein. Los archivos del caso siguen con el derrotero de escándalos: hubo renuncias en el Reino Unido y en Goldman Sachs.

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un 83% de ocupación hotelera durante el Carnaval.

Toretto. Confirman una nueva fecha de la causa de la acusada de la muerte de Rubén Armand. Será el próximo 2 de noviembre.

Líderes europeos desafían a Trump. Emmanuel Macron y Friedrich Merz encabezaq esa postura del Viejo Continente.

‘Washington Post’. Siguiendo el lineamiento de no contradecir al algoritmo, decidió retirar su habitual sección de crítica de libros.

Bad Bunny: luego del Super Bowl triunfa en la Argentina. Tres recitales masivos en el monumental

Gallardo: triste, solitario y ¿final? River sigue en crisis y el técnico parece desorientado.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Secco, Lloret, Link, Kohan, Giampaolo, Guebel, Haime, Rodríguez Tornquist, Helman, Capalbo y A. Fontevecchia.

HB

