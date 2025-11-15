La tapa del Diario PERFIL del sábado 15 de noviembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.086 del Diario PERFIL, de este sábado 15 de noviembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Milei pisa el acelerador luego del acuerdo con los EE.UU.. El día después del anuncio, estuvo plagado de afirmaciones y desmentidas. Fiel a su estilo, el Presidente dijo que la versión sobre la eliminación del monotributo era un invento de los medios. Pablo Quirno afirmó que “hay US$ 100 mil millones para invertir en la Argentina”.

Bullrich/Villarruel, cumbre borrascosa. Luego de todos los chisporroteos, se reunieron la ministra de Seguridad y futura líder del bloque de senadores de LLA y la vicepresidenta. No quisieron tomarse la foto de unidad.

Kicillof tiene ante sí varios frentes: deuda con Nación y lucha interna.

Melconian: “El dólar se banca arriba de la banda hasta uS$ 2 mil sin tragedia”.

Caso Sena: el jurado no se puso de acuerdo y postergan el veredicto.

Macri se distancia de LLA. Tras la reunión de la cúpula del PRO, el partido intenta a toda costa frenar la sangría de dirigentes.

Reforma laboral. El Gobierno cree que cuenta con los votos necesarios para que salga la ley. Exclusivo: los puntos claves del cambio.

Protocolo. La Ciudad lanzó una guía que establece pautas para la prevención, detección y manejo de situaciones de acoso escolar.

En el país 1,2 millones de personas tienen diabetes, pero aún no lo saben.

Derivaciones políticas del caso Epstein: Trump amenaza con exponer a Clinton.

Argentina tuvo su noche soñada en los Grammy latinos. recibió 13 premios, entre ellos Los Tanghetto, Trueno, Paco Amoroso y Ca7riel, Fito Páez y Mateo Sujatovich.

Eliminados. La Sub 17 empató con México 2 a 2, pero quedó eliminada por los penales, luego de un muy buen comienzo de torneo.

Gol y asistencia de Messi en Angola. La Selección ganó 2 a 0 en un amistoso.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Marty, Curia, Guebel, Kohan, Artemio López, Silberman, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

