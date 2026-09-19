La tapa del Diario PERFIL del sábado 19 de septiembre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.174 del Diario PERFIL, de este sábado 19 de septiembre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Presionar sin romper: el plan de Bullrich para que los Milei no la tomen por ‘tonta’. Mientras la imagen presidencial sigue en caída, la senadora escaló el nivel de confrontación con el gabinete. Desde el gesto de postear en X una canción de Lali Espósito hasta acusar al ministro de Economía, su raid mediático puso de manifiesto el caos de la gestión y la falta de vasos comunicantes de una mesa política que se enfrenta al difícil desafío de conseguir consensos para un presupuesto que recorta las partidas para las personas con discapacidad.

Franco Mogetta, exfuncionario de Milei, fue secretario de Transporte y su familia se quedó con rutas. Hoy, un consorcio de su hermano tiene concesionados 682 km. en Córdoba y Santa Fe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luis Caputo necesita conseguir US$ 24.900 millones antes de las elecciones.

Kicillof. Acto del Movimiento Derecho al Futuro y una guerra de afiches que calienta aún más la interna.

Trump dice que su hijo le devolvió el costo de la boda al magnate ruso.

Ceuta. El gobierno español quiso desalojar las playas del enclave en el norte africano, pero fracasó. Hubo corridas y desborde policial.

Competencia. Mañana se correrá la maratón 42K en CABA, con 17 mil inscriptos de 64 países. Por primera vez se implementará la Blue Line.

Alérgicos. Una nueva herramienta digital permite a los porteños evitar las calles con mayor concentración de plátanos.

Destrucción. Más de dos mil sitios patrimoniales resultaron dañados en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, hace cinco años.

Milei viajó a Bahía Blanca pensando en la campaña electoral. Se encontró con empresarios y militantes.

Volvieron a internar a Mirtha Legrand a cinco días del alta.

Malvinas: Reino Unido sube la tensión y Elon Musk hace negocios. Starlink también provee a escuelas argentinas.

Los medallistas de Santa Fe se quejan de la falta de recursos para el deporte.

Escriben en esta edición:

Calvo, Cereijo, Fara, Castro, Duran Barba, Balza, Graña, Burgueño, Lloret, González, Piro, Giacomini y J. Fontevecchia.



HB