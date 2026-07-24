La tapa del Diario PERFIL del sábado 25 de julio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.158 del Diario PERFIL, de este sábado 25 de julio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Estalla la interna libertaria en la Provincia: Santilli contra Pareja con Karina en el medio. La secretaria general de la Presidencia celebró esta misma semana el día de la unidad de su partido. Sonó como un mensaje, dado que hacia el interior de la fuerza se despliegan diferentes conflictos de distinto calibre y color. El político que organizó a las fuerzas territoriales aparece en tensión con el jefe de Gabinete. Ambos tienen la misma ambición: quedarse con la gobernación de una Buenos Aires que vuelve a surgir como la madre de todas las batallas.

La polémica empresa israelí que busca petróleo en Malvinas. Navitas Petroleum está en el archipiélago. Su CEO, Amit Kornhauser, sugirió que Milei no tiene reparos por su actividad.

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Ravier: “Es una posibilidad que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses”.

Milei desafía a Brasil, socio comercial, con un viaje insólito para apoyar a Flávio Bolsonaro.

El Círculo Rojo está preocupado por los sectores de la economía que caen.

Desempleo. También es un costo para el Estado. Desde 2023 aumentó 756% el presupuesto en seguros por el descenso del empleo.

Žižek. El filósofo analiza la película Odisea: plantea cómo ve Christopher Nolan el paso de la Edad de Bronce al período clásico

Alquiler social. El gobierno porteño y una ONG lanzaron una política inédita para abordar el problema de la vivienda en la Ciudad.

El 72% de los argentinos creían que la Selección llegaba a la final.

Ley del libro. Quieren derogar la norma que protege la actividad librera. La industria y los comercios del sector están en alerta.

Exclusivo: los exóticos gastos de Insaurralde en el viaje del ‘El bandido’. PERFIL accedió al expediente.

Rafael Valim, y Javier Borrego. El exabogado de Lula y un exjuez defenderán a CFK en las causas internacionales.

Francia y España en emergencia por la ola de incendios. Ya hay más de 200 mil evacuados.

Escriben en esta edición:

Taboada, Ulnik, López, Curia, Burgueño, Haime, Cereijo, Devoto, Guebel, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

