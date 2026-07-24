Polémica por el Ecoparque: cuestionan la entrada gratuita solo para porteños

La decisión de otorgar entrada gratuita al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires únicamente a los residentes porteños reabrió el debate sobre el acceso a los espacios públicos y el vínculo entre la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray, si bien existen antecedentes de beneficios para residentes en distintos lugares del mundo, el caso porteño presenta características particulares por la fuerte integración entre la Capital y los municipios bonaerenses.

El especialista consideró que el debate excede el costo de la entrada y pone sobre la mesa la relación entre la Ciudad y el conurbano, donde millones de personas circulan diariamente por motivos laborales, educativos y comerciales. En ese contexto, sostuvo que cualquier medida vinculada al acceso a espacios públicos debería contemplar esa realidad metropolitana.

La función histórica y educativa del Ecoparque

"Hay algunos antecedentes, pero de otro tipo", explicó el especialista, al mencionar que algunos parques nacionales y museos internacionales ofrecen descuentos según la residencia. Sin embargo, remarcó que "en el caso de la ciudad donde hay una vida tan interactiva y complementaria con la región metropolitana, como vos decís, es un poco raro" establecer una diferencia de acceso entre habitantes de un mismo país.

Borthagaray recordó que el antiguo Zoológico de Buenos Aires nació con una vocación nacional y educativa. "Creo que vale la pena recordar que el zoológico fundado por Sarmiento era nacional, era un lugar educativo para todo el país", señaló, al destacar que ese espíritu debería seguir siendo parte del debate actual.

Si bien reconoció que la administración porteña puede buscar mecanismos para mejorar el financiamiento del Ecoparque, advirtió que esa discusión no debería perder de vista el contexto regional. "Yo entiendo que puede haber criterios que traten de regular el acceso, de mejorar las finanzas públicas, pero creo que no nos tenemos que olvidar de cómo somos interdependientes y que, en todo caso, pensemos otro tipo de medidas", afirmó.

Una mirada integrada para el AMBA

El urbanista también destacó que miles de bonaerenses trabajan, estudian y consumen diariamente en la Ciudad de Buenos Aires, contribuyendo indirectamente a su actividad económica. "También hay muchos que vienen a trabajar todos los días a Buenos Aires, hacen las compras en Buenos Aires. Cuando compran de alguna manera contribuyen también a la fiscalidad de Buenos Aires", sostuvo.

Como ejemplo internacional, mencionó el Zoológico del Bronx, en Nueva York, donde el criterio de acceso es diferente. "En el zoológico del Bronx, en Nueva York, cobran, pero le cobran a todos y hay un día gratuito también para todos", explicó.

Finalmente, Borthagaray consideró que este tipo de decisiones no favorecen la articulación entre la Ciudad y el conurbano. "Creo que este tipo de medidas no ayuda a abrirlas y que tenemos que pensar en una integración, que tenemos que pensar cómo se financian las cosas, pero pensemosla de una manera integrada", concluyó, al insistir en que el Ecoparque debe seguir siendo concebido como un espacio con una función educativa y de alcance nacional.