La tapa del Diario PERFIL del sábado 6 de diciembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.090 del Diario PERFIL, de este sábado 6 de diciembre de 2025

Argentina vuelve al mercado de deuda y el Gobierno lo vive como un triunfo. Javier Milei y Luis Caputo festejaron el lanzamiento del Bonar 2029N con el objetivo de tener una parte de las divisas necesarias para pagar los US$ 4.200 que vencen en enero. Será con un interés del 6,5% con vencimiento en 2029. La licitación será en un día cargado de simbolismo: el 10 de diciembre.

Lorena Villaverde, la senadora que no fue. Una vida de película (o de serie de televisión). La historia de la legisladora que empezó como ‘Breaking Bad’ y terminó como ‘House of Cards’.

El oficialismo arma su "lista corta" de temas para las sesiones extraordinarias.

El FMI presiona y se queja por el tema de las reservas.

Sospechas de lavado en una ley estadounidense para el mercado del arte.

Boicot. Controversia europeo por la participación de Israel en el festival Eurovisión. España, Irlanda y Países Bajos no irán.



Musk. Polémica entre Europa y EE.UU. por una multa de US$ 140 millones a la empresa X, del magnate ultraderechista sudafricano.

Helicóptero. Luego del incidente en Palermo, imputaron al piloto y la ANAC investiga la caída. La nave transportaba a dos pasajeros.

Playón de la Boca. Tras la venta, preocupación de los vecinos por la posible pérdida de un lugar clave para la vida del barrio.

Rebord tuvo 15 mil personas en su show. Fue Batman en su propia Ciudad Gótica.

Trump reaviva la Doctrina Monroe. Nueva estrategia respecto a Maduro.

El poder de Tapia, de Tribunales a la FIFA

Habló Marcelo Macarrón luego del Jury a los jueces del Caso Dalmasso.

Escriben esta edición:

Burgueño, Calvo, Curia, García, Ares, Bielsa, Varoufakis, Kohan, Hopenhayn, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

