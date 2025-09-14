Tiembla Las Vegas: Canelo Alvarez arriesga sus cuatro títulos ante el invicto Terence Crawford

En un choque que paraliza a Las Vegas, la meca del boxeo mundial, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez enfrenta este sábado al invicto estadounidense Terence Crawford, pelea que promete quedar grabada como un jaló de oro en los legajos de estos supercampeones del boxeo actual.

El colosal Allegiant Stadium, para 75.000 espectadores, habitual escenario del Fútbol Americano, albergará por primera vez un ring de boxeo y las tribunas son un verdadero desfile de celebridades, desde deportistas a estrellas del cine, empresarios y políticos. Canelo, el orgullo de México, es el boxeador más taquillero del mundo, y esta noche pone en juego sus cuatro cinturones, que lo acreditan como monarca indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg). Crawford ostentó anteriormente todos los títulos del superligero y welter.

Ambos púgiles dieron sin problemas el peso de 167,5 libras (75,9 kg), y ya están listos para saltar al ring, que según los especialistas es de medidas algo más chico que las que suelen utilizarse habitualmente en Las Vegas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alvarez y Crawford, de 35 y 37 años, subirán al cuadrilátero del estadio que utilizan de manera rutinaria los Raiders de la NFL, y entre ambos aportan uns suma conjunta de 108 combates sin haber sufrido ni un solo nocaut.

Canelo Alvarez llegando al Allegiant Stadium en Las Vegas.

Alvarez tiene un récord de 63 victorias (39 nocauts), dos empates y dos derrotas, la primera de ellas en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y la otra en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol, ambas por decisión de los jueces.

Crawford salió vencedor de sus 41 peleas (31 nocauts) y ahora asume el reto de ascender dos categorías para ser rival de Canelo en la multimillonaria pelea, de la que se sabe que le garantizará a Canelo más de 100 millones de dólares.

El combate será retransmitido en vivo por Netflix y es el segundo del lucrativo contrato que Canelo firmó a inicios de año con la promotora saudita Riyadh Season. También será el estreno en el mundo del boxeo del influyente Dana White, quien ha prometido revolucionar este deporte como hizo con la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas.

Noticia en desarrollo...

HB