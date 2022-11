El Gobierno español le concedió la residencia legal a la familia de Mario Rafael Chalco Llerena, un médico argentino que falleció de coronavirus en julio de 2020 tras pasar 109 días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Llerena, de 52 años, murió cuando todavía no contaba con la residencia legal y su familia había quedado desamparada.

Carmen Torres, la viuda, junto a sus cuatro hijos ahora podrán estudiar y trabajar sin limitaciones en España, gracias al reconocimiento español a Mario Chalco que llegó a ese país en 2019 y al año siguiente murió por Covid.

“Cuando me notificaron la noticia lloré de alegría porque mis hijos podrán tener una vida más digna, pero vivo con una herida que no he podido cerrar. Mario murió porque sentía que tenía que ayudar en plena pandemia, pero ahora mis hijos crecen sin su padre”, dijo la mujer a El País de España.

“Hablábamos y estaba muy feliz. Me decía que era un lujo poder ir a trabajar caminando desde casa y que teníamos que reunirnos aquí. Era nuestra ilusión”, cuenta la mujer sobre lo que su marido le decía mientras ella aún no había viajado.

Carmen y los hijos llegaron a Barcelona en diciembre de 2019 con un visado turista, pero con la llegada de la pandemia quedaron en el país europeo sin poder regresar y con los papeles vencidos. Ante la situación tan riesgosa, la familia le pidió al médico que se cuidara y dejara el trabajo, pero él fue contundente: “Estamos en una emergencia y el pueblo me necesita”.

Pedro Sánchez, presidente de España.

En julio de ese mismo año falleció por Covid. Ella era ama de casa, no tenía ingresos y la muerte de su marido no solo los dejó mal emocionalmente, también quedaron en una situación crítica a nivel económico. Ella buscó trabajos de limpieza y a los hijos más grandes les pidió que buscaran trabajos en negro para subsistir.

Pasaron de donde vivían a un lugar más pequeño y comenzaron, de la mano de la abogada María Elena Bedoya, a comenzar a regularizar su situación.

Finalmente, un amigo de su marido le aconsejó pedir la nacionalidad española. Carmen les escribió una carta al presidente, Pedro Sánchez y se la entregó personalmente durante el acto de homenaje a las víctimas de la pandemia celebrado en julio de 2021 en el Palacio Real de Madrid.

Sánchez le prometió concederle esa petición y el pasado 1° de agosto el Boletín Oficial del Estado publicó la concesión “por carta de naturaleza” a Carmen y a sus cuatro hijos.

Ciudadanía española: qué es la carta de naturaleza y en qué casos se otorga

La carta de naturaleza es un recurso regulado por el artículo 21 del Código Civil español. Cualquiera puede solicitar la nacionalidad española por esta vía, pero deberán sustentarse de forma documentada, las razones para acceder a esta excepción.

“La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales”, detalla el artículo.

Un ejemplo típico extranjeros que reciben este tipo de nacionalidad son los deportistas que participan en competiciones representando a España. Pueden solicitarla personas mayores de 18 años o que estén emancipadas. Una persona mayor de 14 años o que tenga una discapacidad, debe estar asistida por su representante legal.

Documentación requerida

Para este pedido se deberá presentar una solicitud de carta de naturaleza, en la en la que deben constar todos los datos del solicitante: nombre, documento de identidad, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad actual. Si el solicitante está casado deben darse también los datos del cónyuge, así como los de los hijos menores, si los hubiese.

Se debe incluir el certificado de nacimiento legalizado y traducido por un traductor jurado, en caso de que el original no sea en idioma español. En caso de que sean personas casadas, deben presentar su acta de matrimonio debidamente legalizada.

Por último, se deben incluir los documentos que acrediten las circunstancias excepcionales por las que la persona debería recibir su nacionalidad por carta de naturaleza, certificado de no poseer antecedentes penales en el país de origen y certificado de no poseer antecedentes penales en España.

RB / MCP