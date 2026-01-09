Llegan al país cuatro nuevos aviones para la flota de Flybondi en modalidad ACMI

En el marco de la temporada de verano 2026, la aerolínea Flybondi incorporó cuatro nuevos aviones Airbus A320 propiedad de Avion Express Lituania, que se encontrarán activas para el transporte de pasajeros a mediados de enero y hasta fines de marzo del corriente en modalidad Aircraft Crew Maintenance Insurance (ACMI), un tipo de alquiler de naves comerciales. Según explicaron, estas incorporaciones permitirán “tener una operación más ordenada, con mayor confiabilidad, lo que para los pasajeros debería traducirse en un mejor servicio”

Se trata de un sistema en el que una compañía aérea provee a otra de unidades completamente equipadas y con todos los servicios esenciales ante escenarios de picos de demanda de vuelos por parte de los viajeros.

¿Qué es la modalidad ACMI?

Dicha modalidad utilizada para el aumento de capacidad es utilizada en todo el mundo y permite a las aerolíneas reforzar su flota para aumentar frecuencias y asegurar una mayor conectividad.

Flybondi

En este caso, Flybondi deberá cubrir los gastos en materia de combustible y tasas de tierra, para la utilización de los aviones que la empresa integrará a su flota hasta el fin de la temporada estival.

A través de un comunicado de prensa, la línea aeronáutica que opera en Argentina desde el 2018, informó que “con el inicio de vuelos a nuevos países como Perú, el retorno a Paraguay con sus vuelos a Asunción y la consolidación de Córdoba como hub estratégico durante la temporada de verano 2026, Flybondi amplía su red a 32 rutas, compuesta por 22 nacionales, entre las que hay 7 conexiones nacionales que no pasan por Buenos Aires, y 10 internacionales”.

El pasado domingo, 4 de enero se sumó la aeronave matrícula PR-MLD, correspondiente a Avion Express Brasil. El nuevo avión que se suma a la flota aviones regulares, representa el primer paso en la ampliación de la flotilla que Flybondi desplegará durante la nueva temporada alta, que hoy cierra su primera semana.

Flybondi incorporó 4 nuevos aviones en modalidad ACMI

De esta manera, además de su flota dry lease, Flybondi operará con 11 aviones wet lease: 4 Boeing 737-800 NG y 7 Airbus A320.

