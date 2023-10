La escalada de violencia que comenzó esta mañana con el ataque del grupo palestino Hamas contra Israel ha dejado cientos de videos que fueron difundidos en las redes sociales, algunos incluso por los propios brazos armados.

En las imágenes se pueden ver los desastres ocasionados por los bombardeos y el ingreso de los milicianos palestinos a Israel, hechos que ya se han cobrado al menos de 44 víctimas fatales y 700 heridos.

Muchos de los clips fueron difundidos por el Hamas, junto con una placa en color negro puesta al principio del vídeo que señalaba la fecha y la consigna 'Diluvio de Al Aqsa', el título con el que nombraron a la operación de ataque.

Israel declaró "estado de guerra", luego de que Hamas lanzara centenares de misiles desde Gaza

Los vídeos más impactantes del conflicto en la Franja de Gaza

Lo ataques se realizaron en distintos puntos de las ciudades cercanas a la Franja de Gaza. Desde el Hamas tomaron bases militares y atacaron puntos estratégicos israelíes, pero también bombardearon ambulancias y edificios de civiles.

⚡️Destruction in Tel Aviv after a missile from Gaza hit the city pic.twitter.com/jvJymYmXbU — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

Las zonas residenciales de todo el Estado de Israel están siendo bombardeadas con cohetes desde primera hora de la mañana.



Terroristas armados de Hamás patrullan las calles e intentan masacrar a civiles israelíes inocentes que se han atrincherado en sus casas.



Aterrador!!! pic.twitter.com/M6IXixHkcu — David Baquero (@DavidBaquero1) October 7, 2023

🇮🇱🇵🇸 | URGENTE: Imágenes que muestran la captura de la base militar de Nahal Oz en el sur de Israel hoy por combatientes de Hamas con varios vehículos blindados, incluidos al menos 6 vehículos blindados pesados ​​Namer. pic.twitter.com/wPSwurrZcN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2023

Entre los atentados realizados por el brazo armado palestino, atacaron tanques militares y tomaron soldados israelíes como 'trofeos de guerra', después de que los milicianos lograran infiltrarse en Israel.

#شاهد.. إسقاط قذيفة من طائرة عمودية على مجموعة من جنود الاحتلال ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/vcfLVrq3M4 — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) October 7, 2023

NEW: More than 40 killed and 740 injured after Hamas militants fired +2,500 rockets and launched an incursion into Israel. Dozens of people taken hostage. pic.twitter.com/BWqaOw9x5c — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 7, 2023

🚨 Capture of an Israeli soldier from his tank pic.twitter.com/M7NQYFsThL — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 7, 2023

La ONU condenó el ataque de Hamas contra Israel: “Es un precipicio peligroso, alejense del abismo”

#UPDATE Western capitals on Saturday roundly condemned a wave of Palestinian attacks on Israel — a sharp spike in violence that has been surging for two years.

Read more: https://t.co/4IqzfOSvlv



🎥 Cars on fire in Ashkelon following a rocket attack from the Gaza Strip pic.twitter.com/GCM5HEzQf0 — AFP News Agency (@AFP) October 7, 2023

مشهد من تدمير دبابة على حدود قطاع غزة pic.twitter.com/xQdUhPAS7l — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) October 7, 2023

En las redes sociales se multiplican los videos y denuncias de capturas a soldados y civiles israelíes. Según fuentes palestinas citadas por EFE, cerca de 50 personas fueron secuestradas.

Palestinian terrorists backed by the Islamic Republic of Iran fill a truck with bodies of murdered Israelis and drives through the streets of Gaza in celebration while hundreds of Palestinians cheer. pic.twitter.com/bfhlngtFBC — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 7, 2023

BREAKING:



Palestinian terror groups release a video showing a large group of Israeli women that they have captured and taken back to Gaza pic.twitter.com/fxeUaqrhJ0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Irán elogió el ataque palestino contra Israel y habló de "una orgullosa ofensiva"

Imágenes de una mujer israelí secuestrada por Hamas y llevada a la franja de Gaza. La falla de seguridad israelí fue tremenda y la respuesta del ejército de Israel puede ser algo que aún no hayan los visto nunca en Gaza pic.twitter.com/x8ek1muRYt — Ezequiel Kopel (@ezekopel) October 7, 2023

ISRAEL EN GUERRA



Más imágenes de rehenes tomados por Hamás pic.twitter.com/up7FJMa9iH — Dani Lerer (@danilerer) October 7, 2023

EE.UU. ratificó su apoyó a Israel, y prometió que le dará "todo lo que necesite para defenderse"

Según las últimas informaciones, hay al menos 60 milicianos que siguen dentro de territorio de Israel y están combatiendo contra soldados y policías israelíes, que se preparan una fuerte contraofensiva militar en la Franja de Gaza.

🇮🇱🇵🇸 | URGENTE - GUERRA ISRAEL-GAZA: La Armada israelí destruyó dos barcos que transportaban a decenas de milicias palestinas que intentaban infiltrarse en Israel.

pic.twitter.com/kkGvSRQnVX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2023

🚨| ÚLTIMA HORA: Los reservistas israelíes, incluido el ex primer ministro Naftali Bennett, se están preparando para un despliegue militar inmediato en la línea del frente en el sur de Israel para contra atacar a los terroristas palestinos de Hamas. ⚠️ Israel se defiende. 🇮🇱 pic.twitter.com/3HHLnLfiU7 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 7, 2023

La Fuerza Aérea de #Israel continúa atacando objetivos en la Franja de #Gaza pic.twitter.com/G1X72bgVUD — Agencia AJN (@AgenciaAJN) October 7, 2023

