Manuel Adorni eligió al Mortal Kombat I como su juego favorito y fulminó al Mario Bros: “Lo odié toda mi vida”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, participó nuevamente de una actividad vinculada a videojuegos clásicos y logró identificar correctamente cada uno de los títulos, sin errores.

Adorni reconoció los 21 juegos arcade de las décadas del '80 y '90 que le fueron presentados, y mencionó entre sus preferidos al Mortal Kombat I y al Street Fighter II. En contraposición, expresó su rechazo hacia el Mario Bros.

"The King of Fighters, Contra, Street Fighter II, Popeye", comenzó a listar mientras observaba una pantalla que mostraba distintos videojuegos con los que solía jugar durante su infancia y en los primeros años de su adolescencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Prohibido y eliminado: qué es "No Mercy", el videojuego que promovía violencia sexual e incesto

La participación de Adorni en este desafío se dio en un contexto distendido, pocos días después de encabezar la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y horas más tarde de intervenir en una conferencia de prensa en la que el Gobierno anunció el blanqueo de “dólares colchón”.

"El Street Fighter II fue una reivindicación de la bestialidad que se mandaron con el Street Fighter I, que fue un juego berretísimo", dijo el vocero durante una transmisión en vivo realizada este jueves por la tarde en Neura.

"Me pongo de pie", fue otra de las frases que expresó al ver imágenes de Sunset Riders, un videojuego desarrollado por Konami en 1991 y ambientado en el Lejano Oeste. También elogió al Snow Bros, del que destacó que el personaje principal debía eliminar a sus oponentes arrojándoles nieve.

"Esto es un robo": Juan Grabois se enojó por perder un torneo del videojuego Street Fighter en streaming

A continuación, Adorni identificó otros títulos como 1943: The Battle of Midway, un juego de aviación, y Cadillacs and Dinosaurs, publicado por Capcom en 1992. Sobre este último comentó: "Gran juego, pero no era de mis preferidos".

El videojuego preferido de Adorni: Mortal Kombat I

En relación con el Mortal Kombat I, Adorni recordó los movimientos de uno de los personajes más representativos del juego: Scorpion. “Yo sé que para muchos el mejor de todos es el Mortal Kombat II, pero para mí el I es insuperable porque fue un cambio radical en los juegos”, sostuvo.

Más adelante, al aparecer Mario Bros en la pantalla, Adorni manifestó su desaprobación. "Lo odié toda mi vida porque todo el mundo jugaba al Super Mario Bros", afirmó. Luego añadió: "Cuando no tenía plata y usaba la consola Commodore 64, en la que no estaba el Super Mario Bros, tenía que jugar a esta berretada".

Ami-Go!, el videojuego online del motochorro

Adorni también destacó el videojuego clásico Arkanoid, en el que el jugador controla una barra para hacer rebotar una pelota y destruir bloques. Además, elogió al Final Fight, un título de peleas callejeras que calificó como un "juegazo".

Al igual que en una ocasión anterior, cuando participó del mismo tipo de prueba en ese programa y logró buenos resultados, Adorni volvió a completar con éxito el desafío y acertó todos los juegos presentados. Claramente, un vocero gamer.

NG

LT