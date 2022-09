Marcos Di Palma no extraña la política: "Los sueldos son paupérrimos, solo si choreas es fácil"

Elegido diputado provincial por el kirchnerismo bonaerense en 2017, los días políticos de Marcos Di Palma terminaron a fines de 2021, pero su estilo locuaz y frontal siempre "sale del casete". Y pasó este fin de semana por una de las entrevistas, muchas veces deliciosas, que suele hacer el equipo que encabeza Gabriel Anello en Super Mitre Deportivo. Alí habló de muchos temas, contó que podría volver a correr en Turismo Carretera, donde su apellido juega de local, pero sorprendió cuando le preguntaron si volvería a la política, porque se quejó de que "se gana muy poco...".

"La verdad es que volvería a la política, porque tengo convicciones, me gusta que cada uno piense distinto, pero te lleva mucho tiempo y lo que no me gusta son los sueldos, son paupérrimos...", dijo Marcos con su frontalidad habitual, agregando a la frase una afirmación todavía más filosa: "salvo cuando alguno chorea, ahí entonces es fácil".

"Mirá, te lo resumo así, hoy un camionero mío gana más que un político", señaló el menor de los hijos del inolvidable Luis Rubén Di Palma, piloto genial de absurdo final al accidentarse cuando volvía en un avión ultraliviano de una carrera en el sur. Esa pasión de Luis por volar también late en sus hijos, que han protagonizado episodios polémicos con esos aparatos, y en el caso de Marcos también generó polémica en plena pandemia en Arrecifes, la ciudad de los Di Palma, cuando paseaba con su bicicleta a contramano de la prohibición y las sanciones que regían para sus vecinos.

Video: Marcos Di Palma se quedó sin gasoil por correr con un camionero

"Por mí que le den pena de muerte a los políticos", enfatizó Di Palma en Mitre en alusión a quienes incurren en ese "choreo", conjeturando incluso sobre lo que consideró como una posible "solución" a ese tema tan complejo: "pagá bien y entonces yo no hago ninguna cagada...".

"Veo una Argentina compleja" agregó luego sobre el cuadro actual, y evitó ser duro con Alberto Fernández, limitando su concepto sobre el Presidente a "tal vez no es santo de mi devoción", pero deslizó una frase crítica sobre peronismo al señalar "creo que si hoy Perón y Néstor Kirchner se levantan, matan a más de uno". Con Mauricio Macri, en cambio, fue lapidario: "No, Macri no, me siento más representado por un caniche toy...".

"La gran mayoría de la gente labura doce horas para no llegar siquiera a ser pobre, el 50% está debajo de eso", admitió Di Palma ya en el final de la charla con Mitre, "deberíamos tener un país con mucha más industria". Y cuando le preguntaron sobre la grieta en el automovilismo, y si su militancia kirchnerista y su paso como diputado le habían traído problemas con los fanáticos fierreros que no comulgan con las ideas K, relativizó el asunto: "La verdad que no me lo hicieron sentir, yo no me enojo, le pediría a un hincha mío que siga hinchando por mí aunque piense distinto..".

HB