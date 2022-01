En Pompeya, una mujer prendió fuego a un indigente mientras dormía en la calle y quedó todo grabado

Una mujer prendió fuego a un indigente que dormía en la calle del barrio porteño de Pompeya. Luego del acto, la mujer escapó del lugar pero el hombre logró salvarse y no sufrió heridas graves. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del barrio.

El domingo 26 de diciembre a las 4.43 de la mañana, una mujer charlaba con una persona en la esquina de la calle Cobo al 1200, y desde allí se dirigió hasta el refugio de un indigente. De entre sus ropas sacó un encendedor y lo acercó hasta las pertenencias del hombre, que comenzaron a incendiarse.

En las imágenes, difundidas por TN, se ve cómo el fuego iba expandiéndose, pero el hombre no percibió esto. En ese momento, un transeúnte que pasaba observó el incendio, se acercó y trató de apagarlo. Recién en ese instante, el hombre salió de la tienda y combatió el fuego.

En otras imágenes registradas por las cámaras del lugar se ve el momento posterior, cuando la mujer huye del ataque que acababa de generar. Fue un comerciante del barrio llamado Fernando quien obtuvo los videos por su cámara de seguridad y se dirigió a realizar la denuncia "en la fiscalía correspondiente".

El hombre atacado ya volvió al barrio pero no reconocen a la atacante

En diálogo con C5N, uno de los vecinos de Pompeya contó que el joven llamado Jonatan y su pareja, Gisela, vivían junto a su perro en ese refugio contiguo a su vivienda, porque él lo había permitido ya que no eran problemáticos: "Son tranquilos. El pibe, como lo conozco, cuando yo salgo a veces limpia la vereda, me pide una ayuda, pero la verdad que no son problemáticos. Por eso los aguantamos", aseguró.

Por otro lado, este vecino, cuyo nombre es Fabián, dijo que él no logró reconocer a la mujer que inició el fuego: "La mujer está hablando con una chica que está en muletas, acá a la vuelta, y se ve que le dice 'ahora voy a prender fuego al muchacho de acá'. Al principio pensamos que el pibe no estaba, pero a las 4 de la madrugada ¿Dónde va a estar? Ya había avisado que iba a hacer eso la chica".

El joven regresó al barrio de Pompeya, pero según detalló Fabián no al mismo lugar en el que estaba antes del ataque: "Le dije al pibe 'no te podés poner más acá', porque después de ese día del incendio el humo me entró hasta adentro y tuve todo el humo en mi casa y le dije 'no podés estar más'. Y se fueron, hasta ayer estuvieron en ese árbol, pero ahora no sé a dónde están".

