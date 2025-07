Murió Luis Pascual Dri, el sacerdote que conocía los secretos de Francisco

El fraile capuchino Luis Pascual Dri, conocido por ser el confesor de Jorge Bergoglio antes de que se convirtiera en papa Francisco, murió este lunes 30 de junio a los 98 años. Así lo confirmó el arzobispado de Buenos Aires mediante un comunicado oficial.

"Con la certeza de tanto bien realizado por el padre Dri en nuestra arquidiócesis de Buenos Aires, acompañamos a su familia religiosa y a todos sus seres queridos en este momento de profundo dolor, pero al mismo tiempo de esperanza en el Señor. Rezamos por su eterno descanso", expresó esta mañana la diócesis porteña.

El Papa León XIV reafirmó el celibato en la Iglesia Católica

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los restos del fraile capuchino serán velados en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, la parroquia ubicada en la avenida Sáenz al 1000. Allí, el sacerdote desarrolló su tarea pastoral como cura confesor de Francisco.

También se celebrará el sacramento de la Eucaristía en una misa este martes a las 18 en la parroquia de Pompeya. La despedida del cardenal finalizará este miércoles 2 de julio a las 9 con la Eucaristía, que será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) también comunicó su pesar por el fallecimiento de Dri y recordaron al cardenal como un "pastor sencillo, confesor incansable y testigo del amor misericordioso de Dios".

Luis Pascual Dri, un “gran confesor”

El padre Dri nació en Federación, provincia de Entre Ríos, el 17 de abril de 1927, en el seno de una familia muy religiosa. De sus nueve hermanos, siete dedicaron su vida a la labor cristiana. Luego de quedar huérfano a los 4 años, a los 11 ingresó en el Seminario Capuchino.

Después de completar su formación primaria y secundaria, se convirtió en fraile de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, fundada hace más de 800 años por San Francisco de Asís.

El sacerdote vivía en Buenos Aires, en el santuario y convento Nuestra Señora de Pompeya, donde le otorgaba el sacramento de la confesión a Jorge Mario Bergoglio durante su etapa de arzobispo de Buenos Aires, y continuó su tarea hasta avanzada edad. Durante el último tiempo, ya no atendía las confesiones durante horas, pero lo hacía durante 30 minutos cada mañana.

Por considerarlo un ejemplo de buen confesor y sacerdote, el pontífice argentino lo nombró cardenal a sus 96 años, el 30 de septiembre de 2023.

En una entrevista junto a Jorge Fontevecchia tras recibir la noticia de que iba a ser nombrado cardenal, el sacerdote contó cuál fue su reacción. “Creo que fue la sorpresa más grande que tuve. (...) Estaba mirando Vatican News, entonces seguí mirando, llego al final de la nota, y dice: 'Luis Pascual Dri', entonces me desarmé, me puse a llorar, no sabía qué hacer”, relató.

El cardenal Ángel Rossi pidió que se "abran puertas" para tratar el tema de las adicciones

El papa Francisco recordó al fraile capuchino en distintos momentos durante su papado y habló de él como “un maestro del perdón y de la reconciliación, del acompañamiento y del discernimiento que ayuda a abrir caminos”. Según Vatican News, la última mención fue en un encuentro con sacerdotes de Roma en San Juan de Letrán. En esa ocasión, lo definió como un “gran confesor” y destacó su capacidad de perdonar.

TV/fl