Musk eliminó el mensaje en su red que "parecía un elogio" a la entrevista de Milei con Carlson

Este viernes causó revuelo en redes un intercambio de mensajes en la plataforma X (la ex Twitter) entre Javier Milei y el megamillonario Elon Musk, sobre todo cuando el empresario señaló "sería un gran cambio" en alusión a la posible llegada de Milei al poder en diciembre. El mensaje, que a ojos libertarios era un elogio, mirado con lupa lucía cauteloso, pero dicha cautela de Musk con su frase trocó luego a todavía más enigmática, cuando al rato lo borró de su cuenta.

Todo comenzó cuando Musk había respondido a un tweet del periodista Tuckson Carlson, que había entrevistado al candidato libertario y sugerido que podría convertirse en el próximo presidente.

"Javier Milei in Buenos Aires. Enemy of The Washington Post and probably the next president of the Argentina (Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo de El Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina)", escribió en su cuenta personal de X el periodista norteamericano, junto a una foto suya con el libertario luego de hacerle la prometida entrevista.

Fue en esa publicación donde Elon Musk respondió: "Would be quite a change (Sería un gran cambio)"

En ese intercambio de mensajes, Milei aprovechó para extender invitaciones en inglés: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed!". Traducido, el legislador expresaba: "¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!".

Lo curioso fue que, horas más tarde, el twitt de Elon Musk desapareció de su plataforma y hasta ahora se puede leer "Este post ha sido eliminado".

La entrevista de Carlson a Milei

El periodista estadounidense Tucker Carlson realizó una entrevista al economista y candidato presidencial Javier Milei este miércoles. La iniciativa de esta entrevista provino de Carlson, quien viajó a Argentina con el objetivo de explorar de cerca el movimiento libertario. La entrevista fue registrada y se espera que sea difundida próximamente a través de la cuenta de Milei en la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter), según fuentes de su equipo que confirmaron la noticia a la agencia de noticias NA.

El periodista de 54 años fue recibido por Fernando Cerimedo, uno de los asesores del líder de Libertad Avanza. Además, mantuvo una reunión con Santiago Oría, el principal estratega de comunicación de la campaña del referente libertario.

Quién es Tucker Carlson

Tucker Carlson desempeñó un papel importante en Fox News desde 2009 hasta 2023. Además, es cofundador y ex editor en el sitio web The Daily Caller. Durante su carrera, también fue presentador de "Tucker" en MSNBC y coanfitrión en el programa "Crossfire" de CNN.

En el año 2003, Carlson publicó una autobiografía titulada "Politicians, Partisans and Parasites: My Adventures in Cable News", en la que relató sus experiencias en el mundo de la televisión. El libro fue lanzado bajo el sello editorial de Warner Books.

Recientemente, Tucker Carlson realizó una entrevista con Donald Trump que atrajo a una audiencia de más de 300 millones de espectadores.