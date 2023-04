"No me alcanzó la plata": las quejas y "angustias" de los famosos ante la suba de precios

La inflación impacta en el bolsillo de todos los argentinos de manera indiscriminada. Tras picos históricos de la suba de precios, distintos famosos se refirieron de manera pública a las complicaciones que enfrentan en su vida diaria por la crisis económica, aludiendo a que "no les alcanza la plata" para hacer frente a los gastos diarios. Asimismo, otros vaticinaron que "estamos al borde de una hiperinflación".

Una de las celebridades que se pronunció al respecto fue la modelo Bárbara "Barby" Franco. Este martes por la tarde, la influencer protestó en sus redes sociales sobre el precio que tuvo que pagar luego de realizar las compras.

A través de una foto que compartió, la mujer mostró que había adquirido diversos elementos para el hogar, entre los que se encontraban botellas de agua mineral, productos de limpieza, rollos de papel de cocina, lavavajillas, botellas de gaseosas, condimentos varios y una pava eléctrica, cuyo valor ronda los diez mil pesos. "¿Cuánto todo esto?", preguntó la modelo a sus seguidores, invitándolos a adivinar el valor de su compra.

A continuación, la modelo grabó un video donde mostró su indignación con la suma que tuvo que abonar. "No, no, no, anodadada con el total de la compra. Literal, compré todo eso más un par de salchichas más unos pan para panchos. No, no, no, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata de hecho", expresó angustiada y alterada. Sumado a esto, compartió la imagen del ticket de compra donde, a pesar de algunos descuentos, el monto ascendía a $120.180.

Otra figura reconocida que se sumó a la crítica contra la inflación fue el chef francés Christophe Krywonis. El cocinero compartió en su cuenta de Instagram una foto en la góndola de verduras, donde mostraba que el kilo de brócoli costaba $1.700. "Che, supermercadistas o como fuese que se llamen. ¿Saben a dónde meterse sus brócolis?", escribió Krywonis.

Gerardo Romano advirtió que "estamos al borde de una hiperinflación"

En sintonía con las críticas de la modelo y el chef, el actor Gerardo Romano pronosticó que el escenario actual económico de la Argentina resultaría en una hiperinflación. "Los pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirla", expresó en diálogo con La990.

"Yo pensé que después de Rodrigazo, que fue un aumento del combustible, y que después de la hiper con Raúl Alfonsín íbamos a tener marcado a fuego el daño, pero no. El daño que más causa la inflación es el daño ético, una cuestión moral. Todo el mundo está tratando de joder a otro", analizó Romano. En ese sentido, criticó la falta de "responsabilidad profunda" de gobierno para mejorar el panorama actual. "Veo cosas dolorosas como el enemigo único, la conducta de Milei, la conducta de Bullrich… Pensé que había una responsabilidad más profunda (por parte del Gobierno), pero ya nos fuimos al 7 de inflación, estamos al borde de la híper", aseguró.

Con respecto al futuro del país, el actor afirmó no tener expectativas y calificó la situación actual como "angustiante". "La codicia natural del capitalismo sigue imparable. Tengo deseos, no esperanzas. No tengo expectativas más que de pasarlo angustiosamente cuando vaya ahora a comprar algo. Si uno renuncia al consumo, recorta sus gastos, soluciona un poco la cuestión personal, pero no evita que el que no tiene para dibujarla pueda comer. La cantidad de gente durmiendo en la calle es impresionante", manifestó Romano.

