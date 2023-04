El viernes, mientras que el abogado y su mujer se aprontaban para partir hacia Las Flores con la pequeña Sarah, un ladrón detectó una valija adentro de su vehículo, lo abrió y hurtó la valija.

La misma poseía pertenencias de la pequeña. También sustrajo una batería que solo funciona con un aparato electrónico del reconocido legista.

Mientras que la familia pasaba el fin de semana de Pascuas en medio del campo, el abogado solicitó que le devuelvan la batería.

Consultado por el canal colega TN, Burlando dijo: “Pasó cuando nos estábamos por ir al campo. El tipo no fue un dañino. Lo vimos por las cámaras y no rompió nada. Tenemos la esperanza de que por lo menos algunas cosas aparezcan. Por ejemplo, una batería mía que es de mucha utilidad para mí, para un aparato que es un poquito sofisticado y bueno, la ropita de la nena, que esperemos que le sirva a alguna otra criatura, pero esa batería no sirve ni para ninguna otra cosa que para el aparato mío”.

AO JL