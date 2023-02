La municipalidad de Villa Carlos Paz (Córdoba) denunció penalmente a la Cooperativa Integral (COOPI) por la "constante" contaminación al lago San Roque. En un comunicado, detallaron que el accionar legal se debe al "irregular funcionamiento" de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Costa Azul.

La denuncia fue presentada el pasado viernes en la Fiscalía N°2 a raíz de que se encontraron “altos índices” de contaminación cloacal en el embalse San Roque. Según explicó el Asesor Letrado del Municipio, Darío Pérez, el descubrimiento se dio a partir de que empleados de la planta informaran del "manejo irregular y deficiente del tratamiento de líquidos cloacales".

Sábalos argentinos con agrotóxicos, los más contaminados del mundo

“Ante trascendidos de empleados de la Planta de Líquidos Cloacales, los profesionales del área de ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental realizaron los estudios correspondientes, que constataron el manejo irregular y deficiente del tratamiento de líquidos cloacales, por lo que, el último viernes presentamos la denuncia penal en la Fiscalía N° 2”, indicó al respecto Pérez.

Y agregó: "Pedimos un monitoreo constante de la Policía Ambiental. se extrajeron muestras y esas muestras indican con claridad un hecho de importante contaminación. Tenemos las muestras, la declaración testimonial de la ingeniera que ha hecho el análisis de las muestras y exigimos que sea imputado el responsable técnico de la planta".

Según la municipalidad, se encontraron “altos índices” de contaminación cloacal en el embalse San Roque.

En ese sentido, el intendente Daniel Gómez Gesteira acusó a la COOPI de "pudrir" el lago. “Nos están pudriendo el lago de manera reiterada y constante. Los carlospacenses estamos trabajando seriamente en el cuidado del lago, gestionando obras de cloacas en toda la cuenca, invirtiendo miles de millones de pesos en obras de cloacas en la ciudad y nos damos con que, una vez más, la COOPI está arrojando líquidos cloacales al lago", manifestó.

Además de calificar la situación como "gravísima", el intendente sostuvo que "los que hoy están contaminando el lago son los mismos que, cobrándolas, no hicieron las obras de cloacas, los mismos que están cobrando el doble de tarifa de cloacas con la capitalización y nunca realizaron una inversión".

Asimismo, hizo referencia a la batalla legal entre el municipio y la COOPI, siendo que el Ejecutivo local le retiró la concesión por el servicio de agua potable luego de que la institución había prestado dicho servicio durante seis décadas. "(Son) los mismos que se rehúsan a entregar el servicio de cloacas, creyéndose dueños de éste de la misma manera que lo hicieron con el agua", argumentó al respecto.

La denuncia se debe al manejo irregular y deficiente del tratamiento de líquidos cloacales.

Sumado a esto, en pleno año electoral, Gómez Gesteira acusó a los "candidatos políticos" de ser cómplices de la contaminación del San Roque y de "continuar avalando el accionar de la Cooperativa Integral" a pesar de "plantear discursos ambientalistas".

"Hay una connivencia que debemos seguir marcando desde lo político, la cooperativa no ha actuado sola. Hay un marco político opositor que tiene un discurso ambientalista netamente hipócrita y donde están involucrados los Caserio, el candidato kirchnerista Emilio Iosa, (Carlos) Felpeto, (Rodrigo) Serna y (Walter) Gispert. No debemos descartar que estos volcamientos tengan una intencionalidad, obviamente será la justicia la que determine qué ha sucedido. Estamos hablando de millones de litros diarios que han sido lanzados al lago sin tratamiento y que ocurra esto en plena época electoral, no deja de llamarnos la intención", manifestó.

"Nunca se había detectado una situación tan irresponsable": el antecedente de 2019

Según el intendente Gómez Gesteira, la situación actual del San Roque es "gravísima".

No es la primera vez que el municipio de Villa Carlos Paz presenta una denuncia penal contra la COOPI por la contaminación del lago San Roque. En ese sentido, en enero de 2019, el Gobierno realizó una denuncia de características similares por haber arrojado más de diez millones de litros de líquidos cloacales sin tratamiento al embalse. El derrame intencional fue constatado por los controles de Policía Ambiental, que es la autoridad competente en el control de la Planta de Líquidos Cloacales.

"Los resultados aportados por su gravedad, implican lisa y llanamente que la COOPI prioriza el lucro en contra de la salud de la población y la grave contaminación de los recursos naturales", había manifestado la municipalidad en esa oportunidad a través de un comunicado. Sumado a esto, en 2021 la presentación se amplió por volcamientos reiterados en la zona conocida como la Bahía del Gitano.

Tanto en 2019 como en 2021, los respectivos intendentes acusaron a la oposición de avalar el derrame intencional.

El intendente de aquel entonces, Esteban Avilés, también había apuntado a que el derrame fue una "maniobra política" orquestada por la institución y "amparada por sectores de la oposición".

"En la historia de Carlos Paz nunca se había detectado una situación tan irresponsable hacia la salud, hacia el medio ambiente para los vecinos de Carlos Paz, los turistas y el gran Córdoba. Es una irresponsabilidad de estos dirigentes de la Cooperativa, que están acompañados también de concejales y casi todos los candidatos políticos de la oposición", manifestó Avilés.

Y agregó: "Me pregunto: ¿Esto no será a propósito?, ¿No será una maniobra política de la institución amparada por sectores de la oposición en donde el lago sería el caballito de batalla en esta elección?".

MB / ED