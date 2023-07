Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), publicó un spot de campaña en el que remarcaba la crisis que sacude al país en los últimos años. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que parte del vídeo fue realizado con un documental del 2019, en el que se criticaban los índices de pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri.

El primero en señalar ese pequeño fragmento fue Ignacio Corral, un comunicador que trabaja para diferentes medios y que partició de la creación de la pieza, quién comentó en Twitter: "Este testimonio que usa Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental 'Comer en la calle' que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri".

En las imágenes en cuestión, aparece una mujer con la mirada perdida y un bebé en brazos que cuenta que vino a Buenos Aires desde Chaco junto a la pareja que la dejó, y explica por qué terminó en la calle: “Sufrimos hambre”, dice en el fragmento que posteriormente aparecería en el spot de Bullrich, en el segundo 13.

Patricia Bullrich, con spot nuevo y contra Larreta: "El diálogo no saca a los narcos de Rosario"

Junto a su comentario en redes sociales, Corral adjuntó un enlace al documental, que dura 10 minutos y 13 segundos, y es también en el segundo 13 donde aparece por primera vez Silvana, la mujer que narra su dolorosa experiencia.

En declaraciones periodísticas posteriores, el comunicador explicó que ni a él ni al director de Filo News los contactaron desde el equipo de campaña de la exministra de Seguridad para solicitar autorización para incluir sus imágenes en la publicidad de campaña.

Finalmente, Corral analizó lo ocurrido comprendiendo el contexto de la contienda electoral: “Entiendo que en los videos recopilatorios de archivos muchas veces ocurren este tipo de errores. A veces de forma intencionada, a veces no. No sé cuál será este caso en particular. Puede ser un hecho anecdótico. Sin embargo, en el video de lanzamiento de campaña presidencial van a estar bajo la lupa todos los detalles”, dijo.

El spot de Patricia Bullrich

La precandidata a presidente de JxC, Patricia Bullrich, publicó un spot de campaña haciendo hincapié en "la fuerza del cambio" y con críticas hacia la posición dialoguista que pregona su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta.

“Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Porque el diálogo no saca los narcos de Rosario, la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias”, se escucha decir a Bullrich en una clara diferenciación de las premisas que propone Larreta.

A lo largo de los 84 segundos que dura el video, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser “defendido en las calles” y enfatiza: “Si no es todo, es nada”.

9 de Julio electoral: Larreta y Bullrich arman actos

El spot difundido y polemizado en redes sociales finaliza con las palabras “orden, coraje, valentía y decisión” y el nombre de Bullrich y su compañero de fórmula, el exdiputado radical Luis Petri.

Esta publicidad de campaña, reformulada para distintos soportes, será una de las que comenzará a circular a partir de este domingo a través de los diferentes medios de comunicación durante los siguientes 33 días, con vistas a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.