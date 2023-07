"Argentina no va con agua tibia": siguen los chispazos entre Bullrich y Larreta

A poco más de un mes para las PASO, la interna en Juntos por el Cambio continúa acumulando polémicas entre los dos precandidatos presidenciales, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En una elección primaria que los analistas políticos definen como "histórica", ya que dirimirá dos visiones distintas dentro de la misma coalición, los cruces se extendieron a los temas de la agenda y opinión pública.

Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manifestara que Bullrich representa "un modelo que fracasó", la ex ministra de Seguridad del macrismo lo llamó "ventajero" y "oportunista" y, desde entonces, la tensión siguió escalando. En ese sentido, las críticas entre ambos también ha generado que dirigentes cercanos de sus espacios se involucren.

Horacio Rodríguez Larreta: "El modelo de Patricia Bullrich es como el de Macri, y fracasó"

Ahora, la ex presidenta del PRO apuntó contra la gestión del alcalde porteño en dos aspectos de alta sensibilidad: la educación y los cortes de calles debido a protestas sociales. En los dos casos, las críticas fueron rápidamente replicadas y contestadas por el larretismo.

Días de clases en CABA

En su cuenta de Twitter, Bullrich afirmó que "Solamente en Mendoza, San Luis y Santiago del Estero" tuvieron más de 80 días de clases, mientras que la Provincia de Buenos Aires 62 y la Capital Federal 71. "¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones", amplió.

"Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de Argentina", añadió la ex ministra, al mismo tiempo que aseguró: "Conmigo esto se acaba".

La funcionaria que salió al cruce fue Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, uno de los alfiles de Larreta y que en un momento había sido promocionada como precandidata a sucederlo en el Palacio Municipal. "Te informaron mal. Patricia", comenzó diciendo.

"Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza", comentó con un mensaje en la misma red social.

"Con el descuento de los que paran reconocemos a los que cumplen siempre. Con todo respeto, la Coalición de la Educación debería citar la fuente del informe y sus especialistas firmarlo, para ver qué evidencia conforma el análisis y quiénes lo acreditan. No da todo lo mismo", completó.

Sin embargo el cruce no quedó allí, ya que dirigentes que apoyan la postulación de Bullrich también se hicieron eco de su afirmación. "Dato mata relato. Por eso se enojó la Ministra. Pero la realidad mata el relato. Al menos (como ella dice) un 20 % de los pibes de CABA perdieron clases en lo que va del año", señaló Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción.

Por su parte, el ex senador Federico Pinedo expresó: "Faltan 40 días para las PASO. Por una revolución educativa, ¡Patricia Bullrich presidenta!"; mientras que la abogada Silvina Martínez cargó contra Acuña. "Ayer la ministra de Educación de CABA reconocía la existencia de paros docentes. 22 horas después los niega para cruzar a Patricia, en medio los chicos de rehenes", escribió.

"La Ciudad es tierra de nadie", dijo Patricia Bullrich y despertó la furia del larretismo

"La Ciudad es tierra de nadie"

Antes, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio se había manifestado sobre las protestas impulsadas por organizaciones sociales en distintos puntos del país, con epicentro en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la Avenida 9 de Julio. "Otro día de caos: la Ciudad es tierra de nadie", señaló en sus redes sociales.

"Conmigo, esto se acaba", sentenció nuevamente. “Consideramos que el orden y la convivencia son dos puntos fundamentales”, recalcó Bullrich, a la vez que argumentó que su fórmula junto a Luis Petri representa el cambio "de fondo" que necesita el país: "La Argentina ya no va más con medias tintas, no va con agua tibia", sostuvo.

En esta oportunidad, el integrante del gabinete de Rodríguez Larreta que salió a responderle fue Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño, con quien Bullrich ya había protagonizado un tenso cruce meses atrás. "Cuando fue ministra de Seguridad nacional no se levantaron los piquetes ni se interrumpieron los accesos a la Ciudad”, contestó.

"Tenemos que hablar en serio. La escuchamos a ella misma decir que cuando es mucha gente no se puede hacer mucho”, recordó el funcionario porteño, que al mismo tiempo pidió "terminar con el oportunismo electoral". Y cerró: "Horacio va a gobernar con reglas claras que verdaderamente permitan terminar con estas situaciones, pero de fondo, no hablando para la tribuna. ‘Fulbito’ para la tribuna, ya lo vimos hace mucho tiempo, no resuelve los problemas".

El jefe de Gobierno porteño, que estará acompañado por el gobernador jujeño Gerardo Morales en la fórmula, optó por no realizar un cruce directo con su rival en la interna, aunque la semana pasada había cuestionado de manera abierta los modos y la construcción política de Bullrich y Petri, durante una entrevista con Radio La Red.

FP / GI