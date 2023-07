9 de Julio electoral: Larreta y Bullrich arman actos

La fecha patria será, para Juntos por el Cambio, otro momento de campaña. Es que el domingo 9 de Julio (mañana) tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta aprovecharán el festejo patrio para organizar actos y recorridas en el marco de la pelea por las PASO de agosto.

En el caso del jefe de Gobierno, viajará a Tucumán junto a su precandidato a vicepresidente, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales para un acto en la mítica Casa de Tucumán.

Allí se sumará el primer candidato a diputado nacional de la boleta, el intendente de la capital tucumana, el peronista Germán Alfaro. Arduo trabajo de los armadores larretistas para convencer al intendente que se postule, tras la derrota para la Gobernación –fue como vice del radical Roberto Sánchez, quien no llegó ni al 40%–, para diputado tras las rencillas internas con la UCR local.

Con todo, habrá foto e izamiento de la bandera en el día patrio con alusiones al “cambio profundo”, tal como viene sosteniendo el precandidato presidencial.

En ese contexto, Larreta estuvo ayer en Córdoba, un distrito clave para JxC, con Rodrigo de Loredo, el cordobés que se postula a intendente por la capital. Aunque fue uno de los que sostuvieron –en muchas aristas– a Luis Juez como candidato a gobernador, el pedido de acuerdo con Juan Schiaretti había detonado ese vínculo que, esta semana, comenzó a recomponerse progresivamente. Por ello, la foto con De Loredo tomó un cariz especial para el espacio.

Por su lado, Morales pasó por Mar del Plata junto al intendente Guillermo Montenegro, quien va por su reelección siendo uno de los pocos, junto a Ayacucho y Vicente López, que lleva una “V” con Bullrich y Larreta como precandidatos a presidente a la vez. Allí Morales planteó: “Liderar no es andar a los gritos, ni tampoco hacerse el bravo, liderar es tomar decisiones todos los días. Con Horacio expresamos experiencia de gestión para afrontar y resolver todos los días problemas, que es lo que demanda una gestión de gobierno”. Y agregó una sutil crítica: “La diferencia que tenemos con Patricia y Mauricio, que están en la otra opción que tiene Juntos por el Cambio, es en el cómo”. No son pocas las veces que el radical actúa como la voz de lo que Larreta piensa y no dice.

Por su parte, Bullrich tiene programada una actividad en San Miguel con Joaquín de la Torre, el senador provincial, y luego a las 10 de la mañana está programado un acto en La Matanza. Acompañada del precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, la precandidata será la principal oradora – junto al mismo Grindetti y el precandidato a intendente municipal, Lalo Creus– del encuentro donde se verá la impronta de la juventud.

Cerca de 200 jóvenes bullrichistas participarán con banderas argentinas, bombos y redoblantes para el festejo patrio. “Queremos mostrar que la juventud está con Patricia y que les da lugares en la boleta”, comentan los organizadores. En total hay unos dos mil repartidos por todo el país. La segunda consigna que quieren instalar: que la juventud “no solo está con Milei”, según cuentan en la agrupación que coordina Iván Velasco, precandidato a diputado por CABA y quien trabaja con el jefe de la campaña nacional bullrichista, Juan Pablo Arenaza.

A ellos se podrían sumar dirigentes de La Bullrichmanía que siguen de cerca los movimientos de la precandidata por todo el país.

Ayer Bullrich aprovechó para hacer campaña en Zárate junto a Grindetti y el primer candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo. En esa ciudad el precandidato a intendente ritondista, Marcelo Matzkin, quien tiene buenas chances de ganarle al kirchnerismo. Además hubo asado entre armadores políticos: los legisladores Adrián Urreli (jefe de la campaña de Grindetti) y Matías Ranzini (quien maneja la campaña en Zárate) más el candidato a intendente, Santiago Passaglia, por San Nicolás, entre otros.

Paralelamente, Bullrich lanzó ayer su primer spot electoral, que comenzará a verse en los medios de comunicación tradicionales, donde critica, sin mencionarlo, a Larreta, y también va por Sergio Massa, Cristina Kirchner y polémicos sindicalistas.