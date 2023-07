La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, publicó un spot de campaña haciendo hincapié en "la fuerza del cambio" y con críticas hacia la posición dialoguista que pregona su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta.

“Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Porque el diálogo no saca los narcos de Rosario, la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias”, se escucha decir a la exministra de Seguridad en uno de sus primeros contenidos de campaña.

En medio de tensiones indisimulables con el Jefe de Gobierno porteño y pensando en las PASO del 13 de agosto, reafirmó su perfil "duro" como solución a los problemas nacionales y también cuestionó a la administración de Unión por la Patria, ex Frente de Todos.

“No estamos en un país normal, estamos en esta Argentina. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza”, sostuvo. "Fuerza porque las cajas y los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez”, expresó la referente del PRO.

En una pieza audiovisual de poco más de un minuto, Bullrich acompaña distintas imágenes con su voz subrayando que parte de la solución del país es realizar un cambio radical. “Si no es todo, es nada”, dice al final del video.

En fotos y fragmentos cortos, se observa a Sergio Massa, se muestran distintas protestas sociales en las calles y también la fiesta en la Quinta de Olivos realizada por el presidente Alberto Fernández en pleno encierro por el coronavirus.

Previa de las PASO: la pelea discursiva entre Bullrich y Larreta

En una semana marcada por las protestas piqueteras en todo el país, la ex funcionaria de La Alianza aseguró que la ciudad de Buenos Aires era "tierra de nadie", aludiendo a las complicaciones generadas por los cortes de calle.

Rodríguez Larreta no recogió el guante pero sí su Jefe de Gabinete, Felipe Miguel: "Cuando fue ministra de Seguridad nacional no se levantaron los piquetes ni las interrupciónes de los accesos a la Ciudad”, contestó.

"Argentina no va con agua tibia": siguen los chispazos entre Bullrich y Larreta

Dejando expuestos los dos tonos de sus campañas, ambos volvieron a enfrentarse por otro tema delicado: la educación. "Solamente en Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases, mientras que la Provincia de Buenos Aires 62 y la Capital Federal 71", tuiteó Bullrich.

Nuevamente, el alcalde porteño decidió no responder pero sí lo hizo su ministra de Educación, Soledad Acuña. "Te informaron mal, Patricia. Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza", contraatacó la funcionaria.

A 37 días de las primarias, los cruces entre ambos precandidatos serán moneda corriente para tratar de captar la mayor parte de votantes que los lleven a representar a Juntos por el Cambio en las generales de octubre.

GI CP