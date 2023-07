Alberto Sileoni, ex ministro de Educación nacional, calificó de xenófoba a Patricia Bullrich por decir que “los extranjeros vienen y toman la educación gratuita”. “La señora Bullrich, más allá de sus ideas xenófobas, las divulga basadas en datos que no son veraces”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En Provincia no se paga presentismo, no creemos que sea por ahí. De todos modos, debo ser franco, hay un problema que tiene la educación argentina que lo hemos trabajado mucho todos y mejorado, pero todavía hay que seguir mejorándolo y hay que resguardar mucho más el día de clases.

Con la gestión del gobernador Axel Kicillof es el cuarto año que empezamos las clases normalmente, el 1 de marzo. En la Provincia de Buenos Aires siempre había una zozobra respecto de cuando comenzaba, y allí hay un trabajo virtuoso que pudo hacer el gobierno junto con la mesa del frente gremial.

Después hay micro paros, porque hay algunas seccionales, donde nosotros tenemos 135 distritos, y hay una conducción de 132, y alguno de los otros tres paran. Ahí todavía hay que seguir trabajando, eso es un debe que tenemos la gestión política.

De eso se tomó Patricia Bullrich, que terminó siendo una pelea entre Juntos por el Cambio. Se mete la educación en la campaña y Bullrich quiere sacar provecho de esto.

A mi juicio, se mete de la peor manera. Irónicamente voy a decir “ahora nos enteramos que en la Ciudad tampoco hay clases”, y no voy a seguir esa línea argumental porque nosotros en la Provincia también tenemos problemas.

Pero parecía una jurisdicción donde todo estaba bien y ahora el fuego amigo nos devela que hay problemas. No voy a hablar de esos problemas porque yo tengo los míos.

A mí y a muchos nos gusta la discusión de ideas, y creo que la ciudadanía está esperando algo de eso en este periodo preelectoral, discutamos ideas y que dibujo de sociedad tenemos.

La señora Bullrich, más allá de sus ideas xenófobas, que ya conocemos, las divulga basadas en datos que no son veraces. Ahí hay un límite, uno puede decir "pensá lo que quieras pensar en el marco de la ley", pero si decís que la mitad de los estudiantes de la universidad argentina son extranjeros, eso no. No hay un millón cien mil extranjeros en las universidades, hay solo 70 mil.

¿Bullrich es xenófoba? ¿O solo se trata de levantar la puesta en medio de la campaña electoral?

Creo que ambas, están disputando un electorado y ven que más por extrema derecha los corren, entonces hay una competencia a ver quién luce más bravo.

Igual, si uno se mete en la historia argentina los grandes apellidos, la oligarquía del siglo XIX, los dueños de la tierra, veían con muy malos ojos a la inmigración de tanos, gallegos, judíos, alemanes y franceses. Había una enorme resistencia que continuó todo el siglo XX y continúa todavía contra los del sudeste asiático, peruanos, paraguayos y bolivianos.

El argumento es que “le vienen a sacar el pan a mis hijos”, es un argumento que los chicos dirían “garpa”, es muy escuchado por algunos sectores. No creo que sea así, somos el país del preámbulo, para todos y todas los de buenas voluntades, no nos bajamos de ahí.

La expresión de Patricia Bullrich sobre los extranjeros y la educación es violenta, porque dice que los extranjeros vienen y toman la educación gratuita. Es cierto, pero la expresión “vienen y toman” pareciera que encierra un acto de violencia, y no hay violencia.

Inauguramos un jardín en Florencio Varela, zona frutihortícola, y el 60% de los chicos son hijos de la inmigración regional, como en 1890 las aulas estaban pobladas de pibitos y pibitas que venían de Europa, algunos eran hijos de anarquistas, católicos, ateos, y de ahí la Ley 1420 que viene a hacer un rasero y decir que somos todos iguales.

No es una temática nueva en la historia política argentina.

Claudio Mardones (CM): En la Ciudad se conoció una medida que impulsa Soledad Acuña para implementar un pago extraordinario para unos 35 mil docentes porteños que no hayan parado ni hayan faltado por problemas de salud durante el primer semestre de este año.

Algunos creen que es un modo de Larreta de intervenir en la campaña, otros que es una experimentación de reforma educativa en la ciudad. ¿Cómo lo ve usted desde la provincia? ¿Han evaluado utilizar algún recurso de este tipo?

Nosotros tenemos que mejorar la asistencia a clase. Dicho esto, hay diversos caminos. Creo que los sectores que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires tienen un camino que se puede advertir en la campaña, algunos candidatos, de cualquier fuerza, proponen alguna acción, y las propuestas de la derecha, más que propuestas, parecen amenazas. “Te voy a sacar el derecho”, “no va a haber piquete”, y a nosotros nos parece que no es por ahí.

No es el viejo principio de divide y reinarás, hay una línea argumental que se ve con alguna nitidez, que es el 0800, que algunos lo llamaban "0800-buchón", es invitar a los padres a que delaten tal o cual cosa de los docentes en el aula. Es cobrarles a los padres de aquellos alumnos que toman las escuelas, si uno pudiera correrse un poco de la emocionalidad que causa esto, no es por ahí, más allá de que no estoy de acuerdo ideológicamente.

No es pagarles más a aquellos que van a clases justamente con el producido de lo que le sacamos a los que faltan, eso ya lo vimos, el vidalismo hizo una demanda contra Suteba, el gremio de Baradel, de 600 millones de pesos y había asegurado que cuando cobrara esa demanda, que jamás se cobró porque la justicia lo desechó, iban a hacer jardines. No tenés que hacer una demanda a Suteba para lograr dinero para hacer jardines, tenés que hacerlos.

En esa división hay buenos y malos, los que pararon son malos, los que fueron todos los días son buenos, creemos que no es ese un camino para la sociedad y menos para las escuelas.

CM: Nos contaba que hay una asignatura pendiente con el presentismo, ¿cuáles son las alternativas que están evaluando en la Provincia?

Primero hay que discutir todas las ideas. Si algunos quieren discutir presentismo, es posible. Ahora, la procedencia de los fondos, vos querés pagarle más a los que vienen sostenidamente podes hacerlo, pero no con lo que le restas a los que no vienen.

Estamos haciendo un gran esfuerzo que es una mesa paritaria constante. Antes había una pregunta en la Provincia de Buenos Aires que era “¿empiezan las clases?”, bueno, esa pregunta desapareció, las clases empiezan.

De 2020 a 2023, cuarto año consecutivo, a veces la primaria X del distrito X puede no tener clases un día porque no hay calefactores. Es una responsabilidad del Estado y hay que mejorar.

Marcos Paz, Tigre y Bahía Blanca están conducidos por una lista multicolor que no es la oficial del resto de la Provincia, y ahí hay paros que no son legales, porque solo pueden ser sostenidos por la conducción general de un gremio, estamos trabajando ahí y descontamos los salarios.

Estamos tratando de que no cesen las clases por problemas particulares, si hoy no hay auxiliares, no hay limpieza ni comedor, debemos seguir trabajando eso.

Hay una paritaria abierta, porque la inflación endemoniada no nos ayuda, tenemos que seguir trabajando, descartamos otro método que no sea el diálogo y un cierto consenso más racional.

¿Hay algún dato de cómo funcionan las escuelas a esta hora?

Los datos los tenemos pasado la media mañana y a la tarde, pasando la media tarde. Todavía es un poco prematuro.

