Personalidades de la cultura, la academia y la sociedad civil expresan su apoyo al Movimiento Ciudadano

Un grupo destacado de intelectuales, artistas y profesionales firmó una carta pública en respaldo al Movimiento Ciudadano, el nuevo espacio político encabezado por Alejandro Katz (candidato a diputado) y Esteban Paulón (candidato a senador) por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El documento señala que el Movimiento Ciudadano representa “la conjunción entre la sociedad civil y la experiencia política”, y que su propósito es “mejorar la calidad de la representación y el nivel del debate parlamentario”.

El texto está firmado por figuras como Claudia Piñeiro, Pablo Avelluto, Hinde Pomeraniec, Oscar Oszlak, Hilda Sabato, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Vicente Palermo, Mariano Llinás, Juan Gabriel Tokatlian, Natalia Volosin,Gerardo Aboy Carlés, Raquel San Martín, Federico Merke, Marta Oyhanarte, Hugo Vezzetti, Oscar Cetrángolo, Guillermo Rozenwurcel, Alejandro Tantanian, Silvia FInocchio, Flavia Pittella, Gabriel Levinas, Diana Wechsler, entre otros.

Esteban Paulón, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los firmantes destacan que el Movimiento Ciudadano se identifica con una cultura política basada en los valores de libertad, justicia e igualdad, y promueve “una economía de mercado dinámica y competitiva, regulada por un Estado inteligente que evite los abusos, distribuya oportunidades y proteja a los más débiles”.

En esa línea, los firmantes reivindicaron “las tradiciones del socialismo democrático, actualizadas para hacer frente a los problemas del mundo contemporáneo y a los desafíos del futuro”.

Alejandro Katz

La carta subraya que el Movimiento Ciudadano “no ofrece promesas vacías ni utopías destructivas, sino proyectos y programas, imaginación política y conocimiento técnico, voluntad política y racionalidad en los instrumentos y las acciones”.

Finalmente, los firmantes destacan especialmente las trayectorias de Esteban Paulón y Alejandro Katz, a quienes describen como “la síntesis entre el compromiso ciudadano, la experiencia de gestión y la coherencia programática que la Argentina necesita”.

El comunicado concluye con un llamado explícito al electorado de la Ciudad de Buenos Aires: “Por todo ello, el próximo 26 de octubre, nuestro voto en CABA será para Esteban Paulón y Alejandro Katz”.