Pilar | Cerrará sus puertas el colegio que no le renovó la matrícula a niños con discapacidad

El establecimiento Magno College de Pilar anunció este lunes por la tarde que cerrará definitivamente sus puertas una vez finalizado el ciclo lectivo 2022. Dicho colegio se había posicionado recientemente en el ojo público luego de negarle la renovación de matrícula a ocho alumnos con discapacidad.

Según argumentaron desde la institución ubicada en Villa Rosa, la drástica resolución se tomó debido a "la reiterada interferencia de las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación". Las familias y docentes se enteraron del cierre definitivo a través de un comunicado.

Inicio del comunicado en el que el colegio anunciaba su cierre definitivo.

"La decisión resulta muy dolorosa por las implicancias que tendrá en nuestra comunidad, tanto en los alumnos como sus padres, y especialmente los docentes y empleados", lamentaron desde el establecimiento en el comunicado, al que accedió Ámbito, donde daban aviso de la decisión tomada y adjuntaban una nota con todos los fundamentos al respecto.

Previo a anunciar su cierre, el mismo lunes, el colegio había presentado el pedido de "baja de matrícula" ante la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.

Cabe aclarar que el establecimiento había sido intimado a revertir su decisión de no renovarle la matrícula a los ocho alumnos que habían dejado fuera y de no hacerlo podían enfrentar severas sanciones. Asimismo, también se abrió un sumario con el objetivo de investigar irregularidades como una presunta intención discriminatoria.

Pilar: una escuela no les renovó la matrícula a ocho alumnos con discapacidad porque "bajan la vara"

"Nunca hubo en el Colegio ninguna intención, ni ningún acto de discriminación", sostuvieron en el comunicado y explicaron que "las decisiones de no rematriculación de los ocho niños fueron evaluadas y adoptadas en función de la conveniencia de su continuidad en la Institución, (...) teniendo en cuenta no solo la integridad psíquica sino también física de ellos y de sus compañeros".

En este sentido, la institución insistió en que "nunca han tenido conductas discriminatorias" y acusaron que "fueron repudiados en base a falsedades". Así, acusados de haber dicho que los niños discapacitados "bajaban la vara", estos argumentaron que se trató de una "edición de audio maliciosa".

No obstante, el colegio en ningún momento aceptó revertir o revisar su decisión de no rematriculación. "Aún bajo todas la presiones que se están llevando a cabo, y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá", plantearon en aquella ocasión.

Martín Agrest: "Es más difícil superar la discriminación que la enfermedad psiquiátrica"

De todas formas, más allá de las explicaciones dadas con respecto al caso de discriminación, el establecimiento aseguró que el cierre es una consecuencia relacionada con la intervención de la Dirección General de Cultura y Educación que "desde hace un tiempo ha dado muestras de no acompañar su plan".

“Dado el creciente nivel de animosidad y la progresiva intromisión en nuestras decisiones, resulta más que claro que un Colegio como Magno College no es bienvenido en el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires, y es por ello y no por ninguna otra razón que consideramos inviable su continuidad”, concluyó el comunicado.

Comunicado oficial

El colegio comunicó su decisión tanto a alumnos, padres y docentes a través de un extenso comunicado, al que accedió Ámbito, en el que enumeran y explican los diferentes motivos que los llevaron a llegar a su drástica resolución.

MAGNO COLLEGE

Estimada Comunidad de Magno College:

Queridas Familias, Tutores, Docentes y Directivos. Es posible que esta sea la comunicación más triste que hayamos debido enviar a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. En el día de hoy presentamos ante la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación la notificación que les adjuntamos, en la cual solicitamos la baja de la matrícula del colegio y anunciamos el cierre del mismo a partir de la finalización del Ciclo Lectivo 2022.La decisión resulta muy dolorosa por las implicancias que tendrá en nuestra comunidad, tanto en los alumnos, que siempre fueron el centro de todas nuestras acciones, como sus padres, y especialmente los docentes y empleados, quienes en todo momento estuvieron dispuestos a perfeccionarse, aprender, enseñar y dar lo mejor de ellos mismos, superando cada vez nuestras expectativas.

En la lectura de la nota adjunta encontrarán los fundamentos. Sin perjuicio de eso, quisiéramos aprovechar para resaltar algunos conceptos.

1. En una comunicación anterior mencionamos que había tres factores (matriculación, prohibición e inviabilidad) que ponían en riesgo la continuidad de nuestro proyecto educativo. Finalmente, la razón determinante de la solicitud de baja de la matrícula fue la conclusión a la que arribamos sobre la inviabilidad de este proyecto, frente a la reiterada interferencia de las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.

2. Siempre hemos respetado la autoridad de la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación, reconociendo todas sus instrucciones dentro de las facultades otorgadas por la ley, pero nunca hemos aceptado que se nos impida hacer lo que la ley no prohíbe ni se nos obligue a hacer lo que la ley no manda. Como intentamos trasladar a nuestra propuesta educativa esa firmeza en la defensa de todos los ámbitos de libertad, mal podríamos, nosotros mismos, dejar de ser consecuentes con esta convicción.

3. La comunicación adjunta fue enviada a la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación en respuesta al inicio de un sumario de investigación por: a) la modalidad de dictado de clases presenciales en el Colegio durante el período 2021, cuando el Colegio había presentado un plan particular que a nuestro juicio permitía el cumplimiento del protocolo establecido por la normativa vigente en ese momento, y beneficiaba a los alumnos y sus familias. Las mismas autoridades que activaron el sumario por el supuesto incumplimiento de una pauta genérica, jamás se tomaron el trabajo de responder la propuesta de un plan específico, ajustado a nuestra realidad y la de nuestros alumnos; b) por la denuncia de falta de rampa en un escenario recientemente adquirido por el Colegio; y c) por la no matriculación de 8 niños, dando por hecho que todos ellos tenían una discapacidad declarada, y presumiendo intención discriminatoria.

4. Nunca hubo en el Colegio ninguna intención, ni ningún acto de discriminación. Las decisiones de no rematriculación de los ocho niños fueron evaluadas y adoptadas en función de la conveniencia de su continuidad en la Institución, tanto para los propios alumnos como para el resto de sus compañeros, teniendo en cuenta no solo la integridad psíquica sino también física de ellos y de sus compañeros.

5. Como se habló de "bajar o subir varas", resulta importante aclarar que jamás un niño con una PPI especial diagramada de acuerdo con sus capacidades podría disminuir o aumentar la vara de sus compañeros por la simple razón de tratarse de varas distintas. En ese sentido, al tratarse de grupos con exigencias y evaluaciones diferentes unos nunca podrían alterar el aprendizaje de otros. La existencia de algún audio maliciosamente editado nunca debería haber producido mella en la historia que el Colegio fue construyendo a lo largo de todos sus años de existencia.

6. En estos últimos días hemos recibido cartas de repudio intimaciones conductas nunca relacionadas discriminatorias que nunca hemos tenido. También hemos sido repudiados en base a falsedades por algunos entes oficiales, e intimados por otras entidades sin legitimación para hacerlo. Respondimos a cada uno de ellos, intentando explicar la legalidad de nuestros actos, pero no hemos salido a desmentir grabaciones editadas, ni discursos alterados que en algún lugar pudieran exponer con nombre y apellido o estigmatizar a alguno de los alumnos involucrados, a quienes hemos protegido aun a costa de sufrir toda clase de difamaciones, y hasta pretendida condena social.

7. Hoy vemos con pesar que la sumatoria de las acciones de todos estos entes configura una imagen que en nada representa la esencia de Magno College. Esperamos que el tiempo ayude a poner las cosas en su lugar, pero si no fuese así, consideraremos que esta carga es parte de nuestra responsabilidad como educadores.

8. Nuestra idea de un proyecto educativo superador nunca estuvo concebida como un negocio sino como una contribución a la sociedad. Tras ese objetivo hemos aplicado todos nuestros esfuerzos por y para la mejor educación de nuestros alumnos, y es por ello, por ejemplo, que realizamos convenios con terceros que permitieron que nuestros alumnos inicien el aprendizaje de programación a partir de los 10 años, o que hemos contratado un seguro de escolaridad a costo del Colegio, entre muchos otros ejemplo. Al cerrar esta etapa tenemos la tranquilidad de saber que, cuando se trataba de mejorar la propuesta educativa, siempre fuimos por más y por lo mejor para nuestros alumnos y nuestro personal.

9. El hecho que nos convenció de la imposibilidad de continuar garantizando la continuidad del proyecto no tiene que ver con las numerosas dificultades que encontramos a lo largo del camino, sino con una nueva intervención de la Dirección General de Cultura y Educación, que desde hace un tiempo ha dado muestras de no acompañar nuestro plan. Además de, por ejemplo, amenazar con causas penales al personal por haber presentado un plan de doble escolaridad en el 2021 (cuando en CABA estaba autorizado) dispuso ahora una medida cautelar que avasalla la decisión del Colegio, y en sus fundamentos refiere a la conveniencia de impedir nuevas matriculaciones.

10. Dado el animosidad creciente y la nivel de progresiva intromisión en nuestras decisiones, resulta más que claro que un Colegio como Magno College no es bienvenido en el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires, y es por ello y no por ninguna otra razón que consideramos inviable su continuidad. Dicho esto, en último lugar, aclaramos que lo anterior no implica de ninguna manera una renuncia a las acciones que el Directorio pudiera iniciar en defensa de sus derechos.

Párrafo aparte merece nuestro profundo agradecimiento a todo el personal por todos los años compartidos, por la pasión entregada, por las sonrisas regaladas en forma diaria a cada uno de nuestro alumnos, por su compromiso con el aprender a enseñar mejor, por los cursos realizados, por su alegría, por permitir a todos nuestros alumnos ingresar a sus hogares en los períodos virtuales, por su mirada profunda respecto de nuestros alumnos, por el deseo genuino de sacar la mejor versión de cada uno de ellos y más que nada por el amor que brindaron durante el tiempo que acompañaron el proyecto. Si bien tendrán una comunicación especial, no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad para hacer público nuestro eterno agradecimiento, y solicitarles un último esfuerzo hasta la finalización del presente ciclo lectivo.

Respecto a la comunidad en su conjunto, queremos agradecerles habernos confiado a sus hijos; creemos que hemos honrado esa confianza con nuestro mayor esfuerzo, y realmente esperamos haber logrado aportar, aunque sea, un granito de arena que haga la diferencia en nuestros chicos y chicas el día de mañana.

Como última reflexión, fieles a nuestra vocación de obtener conocimiento a partir de todas las experiencias, sería un consuelo gratificante pensar que de la muerte de un proyecto de tanto valor como lo fue Magno College, pudiera surgir el nacimiento de una conciencia retrospectiva relacionada con nuestra capacidad de construir o destruir valor a través de nuestras acciones. En particular, sobre la capacidad del Estado, de algunas instituciones, de algunos medios y de algunos ciudadanos también, que enarbolando banderas que nadie podría cuestionar, y quizá sin quererlo, en este caso han sido funcionales a la destrucción de un proyecto valioso.

Sin más aprovechamos para saludar a todos de la forma más afectuosa posible con el infinito pesar de la próxima separación y con el deseo más profundo respecto de que encuentren su mayor bienestar.

Magno College