El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sembró dudas sobre su futuro en el cargo en la noche de este martes 21 de noviembre. Fue luego de la histórica victoria sobre Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias sudamericanas, cuando el DT afirmó que necesita "pensar" qué será de su futuro debido a que "la vara está muy alta".

"Ahora toca parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón de cosas a todo el cuerpo técnico y necesito pensar qué voy a hacer", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

Y cerró: "No es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Está complicado seguir y seguir ganando. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Ya se lo comunicaré al presidente (de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia) y a los chicos".

De esta manera, el técnico campeón del mundo puso en duda de forma sorpresiva su continuidad al mando de la Selección argentina y dejó entrever una posible renuncia a pocos meses del comienzo de la Copa América.

Pero estas declaraciones no fueron el único indicio que dio del entrenador, ya que, tras finalizado el partido, Scaloni posteó una foto en su cuenta personal de Instagram donde aparece con todo el cuerpo técnico en un estadio Maracaná vacío.

Sus frases posteriores y esta imagen levantaron todo tipo de especulaciones sobre su continuidad en al frente de la selección. A tal punto que ni los mismos jugadores estaban al tanto de las declaraciones del DT.

La agresión y la respuesta de Messi: "Nos Vamos"

En el terreno de las especulaciones hay mucha tela para cortar. No hay información concreta que pueda salir de las entrañas del cuerpo técnico y mucho menos desde la AFA comandada por Chiqui Tapia.

Los hechos de violencia que se produjeron en el Maracaná, con una agresión salvaje de la policía brasilera sobre los hinchas argentinos, provocó que el plantel en su conjunto se dirigiera hacia la zona del conflicto para tratar detener la agresión.

La imagen del Dibu Martínez, pegando un salto hacia la tribuna para detener la golpiza de un uniformado sobre un hincha argentino, fue la muestra más elocuente de la indignación de los jugadores, quienes minutos después, comandados por su capitán Lionel Messi, abandonaron el campo de juego con la decisión de no jugar el partido.

Pero, ¿qué pasó en el vestuario? Se lo vio al Chiqui Tapia recorrer el campo de juego tras los incidentes; sin embargo, nunca se acercó a la zona donde estaban los hinchas argentinos. Tras lo cual se dirigió al vestuario. Allí hubo una conversación donde el plantel mostr{o su enojo por la presión que ejerció Tapia y la Conmebol para que el partido continuara.

Las tormentas entre el Chiqui y Scaloni

La relación Chiqui Tapia con Lionel Scaloni viene atravesando algunas tormentas y probablemente esta haya sido una de ellas.

En febrero de este año, el periodista Cherquis Bialo describió en su columna en Infobae algunas de las diferencias. Al tope de esos desencuentros se encontraba la cuestión económica: "algo se rompió" entre Scaloni y Tapia en plenas tratativas para prolongar el vínculo del técnico campeón del mundo en Qatar 2022", había dicho el periodista, al referirse a la renovación del contrato que finalmente se logró.

"Creemos que a Scaloni no le cayó bien que Tapia lo presionara públicamente declarando que “todo está arreglado”, cuando en realidad la negociación requería o requiere aún de consensos que obviamente deberán resolverse rápidamente", dijo Cherquis.

Los ruidos molestos y el festejo del Chiqui

Cincuenta días antes de que se jugará el Mundial de Qatar, Argentina jugó en Estados Unidos dos partidos contra Honduras y Jamaica a fines de septiembre de 2022.

El miércoles 22, Scaloni se quejó ante la seguridad del hotel Le Meridien Dania Beach de Miami por unos ruidos que impedían el necesario descanso de los jugadores. Al elevar la queja se descubrió que los sonidos provenían de la suite del 12° piso que ocupaba el presidente de la AFA donde Tapia celebraba con invitados especiales su cumpleaños número 55.

"Tapia y Scaloni intercambiaron palabras fuertes, propias del momento de crispación, y allí se le escuchó por primera vez al técnico insinuar la inimaginable alternativa de no continuar al frente de la Selección", contó Cherquis Bialo.

En las últimas semanas, y en plena efervescencia electoral, un candidato de mucha llegada con el Chiqui Tapia le pidió que quería ir a visitar a los jugadores y obviamente sacarse una foto con ellos. La presión de Tapia para lograr este objetivo volvió a chocar con un plantel que se ha resistido a ser usado políticamente. Tal como sucedió cuando volvieron de Qatar con la copa del Mundo y se negaron a ir a la Casa Rosada, otra vez le dijeron que no a la foto política.

La salud de los padres de Lionel Scaloni

Tampoco hay que dejar de mencionar el estado de salud de los padres de Lionel Scaloni. En octubre de 2021, el entrenador confeso: "Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una buena situación como para estar pensando en eso, manifestó en conferencia de prensa posterior al triunfo ante Perú, en octubre.

Ya en la Copa América, tras el triunfo ante Brasil en la final del Maracaná, tuvo una mención para su madre: “Quiero dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando”, soltó en aquella oportunidad hablando con TyC Sports.

Lionel Scaloni se emocionó tras ganas La Finalissima con Argentina y al recordar a sus padres

Mientras que días después, en ESPN, Scaloni habló de su padre: "Mi viejo se emociona porque encima tuvo un ACV hace un par de años. Cuando jugamos con Brasil en Arabia, ese partido que nos hacen el gol en el último minuto de cabeza, yo llego a mi casa, hago una videollamada con mi papá y lo veía raro. Hablaba raro. Después me contaron que había tenido un ACV. Ahora cualquier cosa que pasa se emociona muy fácil y con esto más todavía. Es impresionante, vive llorando, está feliz, está contento", narró con Alejandro Fantino.



"No me meto"

Por último, y lo que no es un dato menor, fue la respuesta que dio Scaloni al ser consultado por el rechazo masivo del mundo del fútbol a la privatización de los clubes mediante sociedades anónimas deportivas, como quiere Javier Milei: "Nada, cero, en eso no me meto", dijo.

La campaña impulsada por Tapia y replicada por todos los clubes asociados a la AFA tal vez haya sido el último eslabón de una cadena de cortocircuitos de una relación que ni siquiera la Copa del Mundo, la Copa América, la Finalissima y el triunfo histórico en Brasil parecen recomponer.

