Cómo son los drones suicidas Shahed que usa Irán en su guerra contra Estados Unidos e Israel

En la nueva escalada del enfrentamiento entre Israel y Estados Unidos contra Irán, un artefacto no tripulado de apariencia rudimentaria se convirtió en protagonista. Se trata del dron de ala delta, con hélice trasera y vuelo lento, que zumba durante horas antes de impactar. Se llama Shahed y, por su bajo costo y uso masivo, pasó de ser una curiosidad tecnológica iraní a un instrumento central de presión militar, económica y psicológica en la región.

Cómo son los Shahed

Los Shahed son drones kamikaze, o “loitering munitions”, desarrollados por la industria iraní, principalmente por HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company) y Shahed Aviation Industries. A diferencia de un dron de vigilancia, no están diseñados para regresar: despegan, vuelan hacia un objetivo programado y se estrellan con una carga explosiva.

El modelo más difundido es el Shahed-136, aunque existen variantes como el Shahed-131 (de menor tamaño) y desarrollos más recientes, como el Shahed-238, con motor a reacción. Su estructura es sencilla. Vuela bajo y a velocidad moderada, lo que reduce costos de producción y facilita su fabricación en grandes cantidades.

Características técnicas de los drones iraníes

Tipo: munición merodeadora de ala delta

Longitud: aproximadamente 3,5 metros

Envergadura: alrededor de 2,5 metros

Peso total: cerca de 200 kg

Carga explosiva: entre 30 y 50 kg

Motor: pistón con hélice trasera

Velocidad máxima: cercana a 185 km/h

Alcance estimado: hasta 2.000 km

Sistema de guía: navegación satelital e inercial preprogramada

El contexto: de herramienta secundaria a arma estratégica

En la actual escalada en el Oriente Medio que incluyó bombardeos sobre instalaciones nucleares y fábricas de drones iraníes, los Shahed adquirieron un rol central. Tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, Irán respondió con oleadas masivas de misiles y, sobre todo, drones Shahed dirigidos no sólo contra Israel, sino también contra bases estadounidenses y aliados en el Golfo Pérsico como Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar; y de esta manera, saturar las defensas aéreas.

Cada dron cuesta una fracción de lo que vale interceptarlo. Mientras sistemas como Patriot o THAAD disparan misiles de millones de dólares, Irán puede lanzar estas armas baratas. No todos los drones impactan. Pero algunos sí. Y obligan al adversario a un desgaste económico sostenido.

En un conflicto que arrastra décadas de rivalidad ideológica y geopolítica, estos drones de ala triangular se convirtieron en símbolo de una nueva etapa. No redefinen por completo la guerra aérea, pero la obligan a recalcular costos, tiempos y defensas. Es que su llegada en enjambre obliga a dividir recursos defensivos. Y su sonido (una suerte de motor de motocicleta en el cielo) puede resultar más perturbador que el estruendo de un bombardero.

En guerras recientes, como la de Ucrania, estos drones demostraron su capacidad para atacar infraestructura energética y objetivos urbanos. En Medio Oriente, la estrategia apunta tanto a blancos militares como a instalaciones consideradas “blandas”, como depósitos, edificios administrativos o infraestructura petrolera. No se trata de reemplazar sistemas convencionales, sino de complementarlos con plataformas más económicas que amplíen el espectro de opciones tácticas.

