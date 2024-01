Quién es Cruz Cárdenas, el ex brigadista señalado por los incendios en Chubut

El fuego no se detienen en el Parque Nacional Los Alerces y las llamas ya consumieron más de 1500 hectáreas. La trágica situación originó una investigación que tiene como principal sospechoso a Cruz Cárdenas, quien también fue señalado por la toma de tierras que se desarrolla en la zona desde diciembre de 2020.

Cruz Cárdenas, quien se define como mapuche, ex un ex brigadista de Parques Nacionales que pertenece a la comunidad Lof Paillako. Diferentes autoridades y habitantes de la zona lo han vinculado con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el "brazo político militar" del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu.

"Se sindica como autor intelectual del incendio a Cruz Cárdenas, muy ligado a la RAM, y a la que sería la nueva jefa de la RAM, Moira Millán, que vive en Corcovado. Allí tienen tomado un predio provincial que es de la policía. La líder es Millán, que genera este tipo de actos terroristas", declaró a La Nación un vecino que perdió su casa en uno de los últimos incendios.

El mismo entrevistado sostuvo que "si el gobernador se anima a decir que es gente de la RAM es porque tiene datos concretos". Cabe mencionar que la comunidad mapuche Lof Paillako sostiene un conflicto territorial dentro del Parque Nacional desde 2020, cuando sus miembros tomaron tierras en el lugar.

"En este caso hay un delito que ya está ratificado, imputado e incluso procesado, que tiene que ver con una toma en el Parque Nacional Los Alerces de un ex brigadista que se autopercibe de pueblos originarios, pero no está reconocido", recordó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, esta mañana en Radio Rivadavia.

Ignacio Torres, contra el exbrigadista Cruz Cárdenas por el incendio en Los Alerces: "Esta gente tiene que estar presa"

El verano pasado, Cárdenas no solo fue señalado como el responsable de los incendios desatados en Los Alerces, sino que también fue acusado de apedrear un móvil policial y cortar rutas en la zona.

Autoridades de Protección Civil de la Municipalidad de Esquel, detallaron que desde 2008 se desataron ocho incendios de grandes dimensiones en el Parque Nacional, siendo el último el que se inició el jueves por la noche en la zona de Bahía Rosales, sobre el lago Futalaufquen, a unos 55 kilómetros de la ciudad.

En febrero de 2023, Cárdenas se presentó ante el Juzgado Federal de Esquel para comparecer por la causa de usurpación que lo señala por hechos sucedidos en 2020. En aquel momento, su abogado, Luis Virgilio Sánchez, explicó que el ex brigadista decidió presentarse tras ser "injuriado" por la prensa que lo señaló como el posible responsable de los incendios.

"Estamos tratando de darle una situación alternativa y conciliatoria, tanto del Juez, como de los miembros de la comunidad y las autoridades de Parques Nacionales. No hay nada que lo vincule con esa causa y no tiene nada que ver con eso, no hay denuncias formales", sostuvo el letrado hace un año en Radio Nacional.

Torres contra Cárdenas: "Esta gente tiene que estar presa"

Recientemente, el gobernador de Chubut apuntó contra los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por el incendio que se desató en el Parque Nacional y remarcó que los focos ígneos iniciaron siguiendo el mismo patrón que en otros hechos similares ocurridos en el pasado.

"Los propios brigadistas también manifestaron que fue intencional y que con el mismo patrón de siempre. Esto está sujeto a un peritaje, pero ya hay una causa, ya hay un delito cometido, ya hay un procesamiento y está parado", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Luego, en referencia a Cárdenas, recordó que el ex brigadista tiene una causa iniciada que se encuentra en el Tribunal Oral Federal y añadió: "El intendente anterior del parque no hizo ninguna denuncia, que eso también llama la atención. (...) Hubo una protección política".

"Esta gente tiene que estar presa y la justicia tiene que actuar con la mayor celeridad posible", aseveró el gobernador y anticipó que desde la provincia se constituirán como querellantes para seguir de cerca la causa.

Luego, concluyó: "En Chubut convivimos en total armonía con los pueblos originarios, es gente trabajadora, es gente de bien y no tienen absolutamente nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan en falsas banderas de pueblos originarios para cometer delitos".

