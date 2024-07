El cuartetero Maximiliano Caliva, alias "El Cheto", está siendo investigado por presuntas estafas en sus empresas White House SRL y La Esperanza viviendas americanas SRL, ambas dedicadas a la comercialización de casas prefabricadas. En ese sentido, a raíz de distintas denuncias, la Justicia realizó allanamientos en las sedes de las firmas y en domicilios de Córdoba y Buenos Aires, donde también operan.

"El Cheto", oriundo de Córdoba, incursionó en el mundo de la música durante la pandemia. Antes de eso, era empresario de la construcción, actividad que nunca dejó, pero tomó más trascendencia por su veta artística. Al respecto, tuvo un fuerte ascenso en el ambiente del cuarteto durante la pandemia, sobre todo con shows trasmitidos vía streaming.

Allanamiento en el country Las Delicias: Investigan presuntas estafas de dos empresas del cuartetero "El Cheto" Caliva

En diálogo con Cadena 3 en 2021, Caliva afirmó que siempre se consideró "un soñador" y que "tenía pendiente" dedicarse a la música. "Por cuestiones de la vida, perdí a mi viejo a los 18 años y me alejé del cuarteto, me recordaba mucho a él", contó y agregó: "Decidí ir por otro rumbo, por la construcción. Creé mi empresa y me fue bien, tuve la suerte de poder armar una estructura grande".

Sin embargo, luego de tener a su primer hijo a los 27 años se puso una meta: involucrarse en la música antes de pasar los 33 años. "Justo se dio esto de la pandemia y me crucé con dos músicos extraordinarios del cuarteto. Les pregunté si podía cantar, yo no cantaba ni en un karaoke, y ellos me dijeron que el secreto estaba en el ensayo, que dependía de mí. Ahí les pedí que buscaran al mejor músico por puesto y empezamos a ensayar", relató, a la par que aseguró que "estar con ellos ahí ya era un sueño".

No obstante, su primer lanzamiento recibió duras críticas. "En el afán de esa ansiedad y ese sueño personal, descuidé profesionalizarme. El producto se conoció mal, pero se conoció", reflexionó. "El cuarteto es algo que me da felicidad. Si yo siendo feliz puedo hacer a alguien feliz en un show, me voy chocho", subrayó.

Sobre su apodo "El Cheto", el cantante explicó en diálogo con eldoce.tv: “Sabíamos que iba a generar un poco de contradicción en el ambiente del cuarteto. Antes, eras cuartetero o cheto. Pero estamos en el siglo XXI, ni cuartetero ni cheto. Hoy los chetos escuchan cuarteto y los cuarteteros escuchan música de boliche, y está todo bien”.

Caliva también adquirió notoriedad cuando trascendió que quería terminar la casa para la hija de El Noba, días después de que el músico falleciera a causa de un accidente. Es que, poco antes de su muerte, el cantante de cumbia había comprado un terreno para hacerle una vivienda a su hija.

A raíz de ese hecho, los amigos de El Noba lanzaron una colecta para poder reunir el dinero suficiente y terminar la construcción. Luego de esa noticia, "El Cheto" publicó un video en sus redes sociales donde expresaba su intención de contribuir con la causa: “Me quedé impactado con que su sueño era hacerle la casa a su hija y no pudo cumplirlo. Quiero terminar con ese proyecto. Sería terrible dejar a una nena sin techo. Este video es para la mamá, para que se ponga en contacto”.

La investigación por presuntas estafas

A raíz de las denuncias de distintos clientes de las empresas de Caliva, la fiscal Daniela Maluf puso en marcha la investigación y este martes realizó diversos procedimientos en las sedes de las firmas y en distintos domicilios de Córdoba y de Buenos Aires, donde también operan las compañías.

Uno de los allanamientos se concretó en el country Las Delicias, donde el cantante tiene su residencia. Fuentes de la investigación señalaron que todos los procedimientos fueron positivos y se secuestraron autos de alta gama. Justamente, Caliva suele presumir de vehículos de lujo en sus redes sociales.

Desde la fiscalía de Maluf aclararon que la investigación judicial está en una etapa preliminar. Por el momento, no hay imputaciones, siendo que los allanamientos realizados en las últimas jornadas procuran reunir pruebas para comprobar las presentaciones realizadas por las personas que dicen haber sido estafadas.

Son numerosas las denuncias contra White House SRL y La Esperanza viviendas americanas SRL. En esa línea, en sitios web destinados a registrar quejas de consumidores se pueden ver reclamos de clientes de las empresas del grupo por incumplimientos de contratos.

