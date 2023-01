Tras la controvertida salida de Victoria Donda del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), Greta Pena fue elegida como la nueva titular del organismo. La funcionaria fue designada a través del decreto 15/2023, el cual fue firmado por el presidente Alberto Fernández y se publicó en el Boletín Oficial este martes 10 de enero.

Greta Pena tiene 48 años y es abogada y periodista. Se desempeña en el sector público desde 1997 y hasta el momento se encontraba trabajando en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como subsecretaria de Políticas de Diversidad.

Una larga carrera en el sector público

En su paso por el sector público, Greta Pena transitó por ambas Cámaras del Congreso, asesorando al bloque del Frente País Solidario, luego pasó por el Poder Ejecutivo, siendo jefa de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos en el Gobierno de Fernando de la Rúa, y siguió por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. En este sentido, fue funcionaria tanto de Cristina Kirchner como de Alberto Fernández.

Durante la primera gestión de CFK dio sus primeros pasos dentro de INADI, donde se ocupó de la Dirección de Prevención e Investigación de Prácticas Discriminatorias y la Coordinación de Prevención y Protección de Derechos desde 2007 hasta 2010.

Luego pasó a ser asesora de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, puesto que ocupó entre 2011 y 2014, y luego ocupó la Dirección Nacional de Articulación y Enlace con los Ministerios Públicos, dentro del Ministerio de Seguridad, hasta el 2016, en los últimos meses de la gestión de la actual vicepresidenta.

A partir de julio de 2016 y hasta el 2020 se desempeñó como asesora en la Dirección de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación. Y luego, ya bajo la gestión de Alberto Fernández, en noviembre de 2020 pasó a ocupar la Subdirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Este último puesto lo ocupó hasta marzo del 2022, cuando renunció para llegar a su cargo actual dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. A raíz de este último puesto, es que la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta fue una de las primeras en felicitarla. "Una gran alegría, merecido reconocimiento y toda la suerte en esta nueva etapa", expresó la ex funcionaria.

Victoria Donda renunció al Inadi y dejó una carta con duras críticas al Gobierno

Según se puede ver en sus redes, Pena es una referente del movimiento feminista, dedicada al ámbito de la diversidad sexual e identidades de género. Desde dicho lugar participó activamente para lograr un avance legislativo en materia de derechos humanos.

La nueva titular del INADI tiene dos hijas, de 10 y 5 años, en comaternidad y, además de ser funcionaria pública, es docente e investigadora. La misma salió del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1993 y estudió periodismo en TEA para luego recibirse de abogada en la Universidad de Buenos Aires.

A su vez, Pena también presidió la Asociación Civil "100% Diversidad y Derechos", la cual tiene como objetivo la promoción y defensa del "reconocimiento y respeto por la libre orientación sexual e identidad de género de todos y todas".

Tras su designación, la nueva titular del INADI deberá enfrentar la conducción en el puesto que Victoria Donda dejó vacante después de haberse retirado rodeada de polémicas.

La salida de Victoria Donda

El pasado mes de diciembre, la exdiputada nacional renunció a su cargo frente al INADI a través de una controvertida carta pública en la que cuestionó fuertemente la gestión del presidente Alberto Fernández, aunque luego trascendió que realmente habría sido echada del puesto.

Victoria Donda en el INADI: una historia de escándalos y polémicas

"Seguiré militando en el Frente De Todos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos", expresó en aquel momento vía Twitter y compartió el texto completo en el que lanzaba duros cuestionamientos al Gobierno, aunque dejando en claro su lazo con la vicepresidenta.

No obstante, fue el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, quien desmintió la versión de la renuncia de la funcionaria y dijo que realmente la habían echado.

"Lo que me manifestó el vicejefe de Gabinete es que había un desacuerdo con mis posiciones políticas públicas, que tienen que ver con coincidir con la mirada política y estratégica que plantea Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que llegó un punto donde lo mejor es dar un paso al costado y alejarme de la titularidad del instituto", aclaró la ex titular del organismo.

