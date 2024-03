Rosario: suspendieron el servicio de colectivos por una amenaza

Rosario comenzó la semana sin transporte urbano. La medida, que de momento no tiene el carácter de un paro, se dio luego de que apareciera una nota amenazante debajo de un colectivo que se encontraba en la puerta del galpón donde se guardan los vehículos.

El mensaje intimidatorio se encontró este lunes alrededor de las 4.30 de la mañana -antes de arrancar el servicio- en una de las unidades de la línea 153 de la empresa Movi, afuera del galpón ubicado en Provincias Unidas y Rueda, según informó la Municipalidad de Rosario. Lo encontró el propio chofer cuando comenzaba su turno.

SERVICIO DE COLECTIVOS INTERRUMPIDO MOMENTÁNEAMENTE

La unidad en la cual fue hallada la amenaza cuenta con una cámara interna, por lo cual las pericias serán determinantes para determinar lo sucedido.

Tras el hallazgo de la amenaza que pondría en riesgo la integridad y seguridad de los conductores, se ordenó que los choferes, tanto de las empresas Rosario Bus como Movi, vuelvan a la punta de línea y guarden los vehículos mientras esperan una definición gremial sobre lo sucedido.

La medida tomó por sorpresa a cientos de rosarinos que aguardaban el colectivo para comenzar sus actividades.

"El ánimo no está bueno", señaló a la señal rosarina El Tres un colectivero desde el galpón de Movi. "No estamos viviendo bien, Rosario sangra y es verdad y no hay soluciones", apuntó y recordó a sus dos compañeros asesinados este año, César Roldán y Marcos Daloia. La semana pasada, dos colegas suyos activaron el botón de pánico en sendas situaciones amenazantes.

Por su parte, los colectiveros de transporte interurbano informaron que tienen orden de seguir trabajando.

Desde la Municipalidad esperan que la decisión se revierta en las próximas horas y la circulación vuelva a la normalidad.

Rosario en la mira por la escalada de violencia

La amenaza en la línea 153 de la empresa Movi se da días después de una seguidilla de crímenes que generó miedo en la sociedad rosarina, repercutiendo en todo el país.

La ola de violencia comenzó con el crimen del colectivero Marcos Daloia, el chofer de 39 años de la línea K que murió tras ser baleado en la cabeza el 7 de marzo en zona oeste, cuando cumplía con su recorrido.

Días antes, habían ejecutado a Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejandro Celentano, de 32 años, dos taxistas que fueron baleados cuando estaban trabajando.

La violenta seguidilla continuó con el crimen del playero Bruno Bussanich, de 25 años, asesinado en una estación de servicio por un sicario.

Antes, a inicios de diciembre de 2023, mataron a balazos a César Roldán, colectivero de la línea 116 que fue atacado a plena luz del día.