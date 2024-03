Florencia Carignano: "Me gustaría que Milei y Bullrich sepan lo que firman"

La ex Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano calificó como una provocación innecesaria las fotos "a lo Bukele" realizadas en las requisas de las cáreceles en Rosario. "Hay que ir a los barrios, porque de ahí el narcotráfico saca la mano de obra barata”, propuso en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Florencia Carignano es diputada nacional por Santa Fe electa en 2023 con mandato hasta 2027. A su vez, fue Directora Nacional de Migraciones entre 2019 y 2023 y Directora Nacional de Promoción y Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia. Además, se desempeñó como Coordinadora del Proyecto de Secretaría de Seguridad del Interior en el año 2008 y Asesora del Consejo de Seguridad del Interior en el año 2006.

¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando en Santa Fe?

La verdad que es una situación bastante complicada lo que está pasando, particularmente en el departamento de Rosario, porque tampoco lo vamos a extender a toda la provincia, más allá de que exista en todo el país. Esto no es de un gobierno, claramente no podemos decir que es culpa del gobernador Pullaro, tampoco podemos decir que es culpa del anterior gobernador, aunque al final termina siendo culpa de todos porque ninguno pudo solucionar el problema, es una cuestión de la política que nunca ha podido solucionar el problema.

Lo que está sucediendo ahora es bastante inaudito, porque lo que se veía hasta ahora eran peleas entre bandas , donde siempre había algún inocente en el medio, pero ahora directamente están extorsionando y amenazando al gobierno de la provincia con muertes y más muertes.

Quiero dividirlo en dos lugares: no estoy de acuerdo con la foto que sacaron al estilo Bukele, pero sí estoy de acuerdo con las requisas porque se tienen que hacer, claramente debe haber un reordenamiento del servicio penitenciario federal y provincial, no podemos permitir que dentro de la cárcel manejen con celulares lo que está pasando afuera, pero eso no hace que la provocación está bien, porque era obvio que la foto iba a generar algo. Cuando el otro día el gobernador junto a Patricia Bullrich dijo que estaba sorprendido porque habían hecho cosas peores y no habían reaccionado, la verdad es que uno no puede ser inocente cuando enfrenta a bandas de narcotraficantes que no tienen ningún tipo de límite moral y ético. Los métodos pueden discutirse, pero hoy todos tenemos que estar al lado de la institucionalidad, que en este caso la lleva a cabo el gobernador Maximiliano Pullaro.

El domingo tirotearon a dos micros del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Una clara amenaza de los narcos en las cárceles. En Rosario, el gobernador Pullaro actuó con claridad.



En las cárceles federales contamos con el Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo, con el que… pic.twitter.com/n0BOToGhYc — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 6, 2024

¿Por qué Rosario?

Hay muchas explicaciones, algunos dicen que el puerto tiene mucho que ver. Yo creo que al tener la Vía Navegable Troncal, que es una de las autopistas más importantes del mundo con puertos privados, es muy importante la salida que eso le da al mundo con todo el negocio del narcotráfico. Claramente se ha ido instalando este problema en Rosario y no se ha podido detener, cuando uno no lo detienen tiempo después crece. Hay un ex jefe de policía de Santa Fe preso y fiscales destituidos, no es una cuestión de la policía nada más, hay todo un sistema que rodea esto que lo ha venido permitiendo.

El puerto de Rosario tiene muchísimo que ver, que estemos frente a la Vía Navegable Troncal, en donde todo lo que sale y va hacia otros países pasa por nuestros puertos, el de Rosario tiene puertos privados. Cuando yo me hice cargo de migraciones estaba fuera del puerto, había una orden sobre que los mecanismos de control no debían estar dentro de los puertos, recuperamos la presencia en el puerto como para señalar que estábamos controlando. Me parece que hubo bastantes políticas fallidas de distintos gobiernos, pero no es el momento de echar culpas, es momento de frenar la escalada de la violencia para que no mueran más inocentes. Hay que llamar a todos los partidos políticos a una mesa para establecer un proyecto de seguridad de 10 a 15 años, porque si no van cambiando los gobernadores y los jefes de policía y cada uno aplica una teoría diferente, y esto así no va.

Violencia en Rosario: el gobernador Maximiliano Pullaro recibió nuevas amenazas de muerte

¿Hay algo relativo con la inmigración?

No, Santa Fe, a comparación de otras provincias, tiene muy poca población migrante, la mayor parte son de otros países que están estudiando. No es un tema de migración.

"Era obvio que la foto (de las requisas a lo Bukele) iba a generar algo".

¿Qué coronario final podés hacer?

Yo creo que hay que apoyar al gobierno de la provincia como dicen todos los gobernadores, pero no coincido con las políticas. Claramente no fue mi candidato, pero estoy al lado del gobernador porque no podemos dejar que las bandas narcotraficantes extorsionen al Estado.

También digo que cortando la comida en los comedores y la presencia del Estado, lo que no hace el Estado lo hace el narcotráfico, si a un comedor no llega comida, a esa comida la financia el narcotráfico, si una persona no tiene para pagar un sepelio de su ser querido, lo financia el narcotráfico. Todo lo que falte lo hace el narcotráfico, y así es como se adueña del territorio. Más allá de que está bien que hagan requisas, me parece innecesaria la provocación. Hay que ir a los barrios, porque de ahí el narcotráfico saca la mano de obra barata.

En estas horas de dolor en la ciudad de Rosario toda la solidaridad y compromiso con los familiares y compañeros de trabajo de las victimas de estos ataques cobardes.



Como gobierno provincial estamos poniendo todos los recursos necesarios para dar con los responsables… pic.twitter.com/0xQQ5PcGJs — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 11, 2024

Alejandro Gomel: La ministra Patricia Bullrich le recrimino públicamente al Congreso que no le dio la emergencia en seguridad, ¿fue un error?

Se ve que no está informada la ministra, no estaba en el dictamen de mayoría la emergencia, pero también se ve que está tan mal informada que no sabe que la emergencia de seguridad está en el DNU. Me da mucha risa porque hablan para echarle la culpa a alguien y la emergencia de seguridad está en el DNU. Lo que pasa con la emergencia de seguridad es que te habilita a hacer compras sin licitaciones, si quieren hacer negocios que aprovechen otro momento. Hay cuatro fuerzas federales que tienen todo el equipamiento y toda la inteligencia, hay una dirección nacional de inteligencia criminal que depende directamente de ella, en la que yo trabaje mucho tiempo, y se de lo que estoy hablando porque las fuerzas federales eran fuerzas auxiliares migratorias, entonces se los cuadros que tiene la policía federal y la gendarmería y se la capacidad que tienen, entonces usen lo que hay, no inventen mentiras, porque la emergencia está en el DNU. Además de que a la ministra no se le entiende cuando habla, le recomiendo que lea. Creo que, si ella no confía en las 4 fuerzas federales, la solución no es llamar a un ejército que no está capacitado para actuar de seguridad interior, a los militares hay que capacitarlos porque no saben hacer prevención, saben ir a una guerra, hacer otras cosas.

Son muchas las burradas con las que buscan echar culpas, así que yo aclaro que no estaba en el proyecto de mayorías, deben leer el DNU que ellos mismos firmaron, me gustaría que Milei y Bullrich sepan lo que firman. Las culpas no sirven, hoy es momento de trabajar, si ella no confía en las 4 fuerzas federales que de un paso al costado, ella ya estuvo a cargo de esto y no lo solucionó, no veo porque con la misma persona vamos a tratar de solucionar el mismo problema, pero bueno, lo mismo pasó con Toto Caputo, son parte del problema, no de la solución, pero hoy están otra vez en el gobierno.

Bullrich acusó a la oposición de no darle "herramientas" para combatir la violencia en Rosario: "¿Se hacen cargo?"

AG: Los senadores están a punto de bajar el DNU…

Si, pero vuelvo a repetir: en el dictamen de mayorías no está lo que ella quiere, no vamos a votar algo que no está, no se maneja así el Congreso.

VF FM