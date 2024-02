Se incendió una planta de reciclaje en Barracas y debieron evacuar a algunos vecinos

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajaba esta noche en el combate de un incendio que se produjo en una planta de materiales de reciclaje localizada en el barrio porteño de Barracas. El siniestro causó graves daños en el depósito, pero afortunadamente sin víctimas por el momento. Debido a la acción de los fuertes vientos, las llamas todavía no estaban dominadas y una columna gruesa de humo negro inundaba esa zona del barrio de Barracas y llegaban a La Boca y Constitución. De manera preventiva, fueron evacuaron los vecinos de las viviendas cercanas.

Cerca de las 20 hs. de este sábado se reportó un incendio en el depósito de una planta de reciclaje ubicada sobre la calle Herrera al 2.200, en el barrio de Barracas, a metros del Riachuelo. Se trata de uno de los centros verdes del gobierno de la Ciudad, concurrido por cartoneros y recuperadores urbanos.

Siete dotaciones de Bomberos de la Ciudad y unidades del SAME trabajaron en la zona, en el marco de una situación agravada por las ráfagas de viento, que activaban con mayor intensidad las llamas.

En efecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para esta noche en la ciudad, con vientos que soplarán entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas de más de 70 kilómetros por hora.

Tanto el viento y las altas temperaturas de la jornada añadieron un factor de riesgo adicional, ya que el tinglado del predio comenzó a ceder. Por este motivo, evacuaron a algunos vecinos como medida preventiva y se desplegó un perímetro de seguridad de una extensión de 200 metros, para lo cual se procedió al corte de calles.

"Es un incendio de magnitud. Tenemos unidades de triage y ambulancias, pero estamos en una fase absolutamente preventiva", describió Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con la prensa.

"Hay papeles, muchos elementos que hacen fuego. Estamos esperando que Bomberos controlen las llamas, nada más", agregó Crescenti.

Por otro lado, seis personas fueron asistidas con oxígeno, pero no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad tras el siniestro. "No los vamos a tener que trasladar, no están involucradas por cercanía", aclaró Crescenti en un intercambio con TN.

