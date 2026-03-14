Sigue el alerta roja en Santiago del Estero: el río desbordó y está a metros del Estadio Unico

Santiago del Estero sigue en alerta roja por la crecida del río Dulce, que en la noche del viernes, desbordó en la zona de la costanera “Diego Armando Maradona” y el agua avanza hacia varias zonas de la ciudad, entre ellas, el Estadio Unico “Madre de Ciudades”. Mientras tanto, en las Termas de Río Hondo, el dique Embalse de Río Hondo, aumentó su cota y provocó desbordes en varios barrios, que debieron ser evacuados.

El desborde del río, a escasas cuadras del centro de la ciudad, generó alarma en la población, por lo que el gobierno provincial incrementó las medidas de seguridad y movilizó maquinarias y personal para construir bordos y tratar de contener mayores desbordes.

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También se implementó un importante operativo policial para cerrar los accesos al Parque Aguirre, principal pulmón verde de la ciudad, para que nadie se acerque a las zonas donde ingresó el agua. Se ha impedido el ingreso de peatones y vehículos.

En la noche del viernes, el Comité de Emergencia de la provincia, por cuestiones de seguridad, decidió interrumpir el suministro eléctrico en sectores cercanos al río, sobre todo en la Costanera Diego Armando Maradona”, para evitar riesgos por el desborde.

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Además, se restringió la circulación por el puente “Juan Domingo Perón”, la principal vía de conexión entre Santiago y La Banda, por seguridad, para evitar que personas y vehículos, se detengan en esa zona a observar el paso del río.

La situación en las Termas de Río Hondo

En tanto, en Las Termas de Río Hondo, el fuerte caudal que eroga el dique Embalse de Río Hondo, que se incrementó notablemente en la noche del viernes, provocó el anegamiento de varios barrios y la feria municipal, que debieron ser evacuados de forma urgente.

La cota del dique de Embalse Río Hondo, está en su máximo histórico, 4 metros por encima de la cota de nivel de seguridad, superando la crecida de abril de 2017 desde el jueves pasado, con una cota de 274,33 msnm, un aporte de 1963 m3/s y una erogación de 1820 m3 por segundo.

En tanto, el coordinador de Protección Civil Municipal, Alfredo García, señaló hoy que el registro resulta alentador, ya que el aporte de agua comienza a acercarse al volumen de erogación. Es decir, cuando ambos valores se igualen y el nivel del embalse comience a reflejar una bajante en la cota, también podría producirse una disminución progresiva de la erogación hacia el cauce del río, situación clave para reducir el impacto de la creciente río abajo.

No obstante, García aclaró que esta tendencia podría mantenerse siempre y cuando no cambien las condiciones climáticas. En ese sentido, el pronóstico indica probabilidad de lluvias para las próximas horas, aunque no serían de la magnitud registrada durante los últimos 15 días en la cuenca, explicó al medio local Diario Panorama.

L T